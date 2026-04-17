Gözyaşları sel oldu

Kahramanmaraş’ta Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda meydana gelen silahlı saldırıda yaşamını yitiren öğrenciler ve bir öğretmen, düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

Saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Yusuf Tarık Gül, Karacasu Kırım Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Törene ailesi, yakınları ve siyasetçiler katılırken, baba Burak Gül ve anne Kezban Gül gözyaşlarına hakim olamadı.

Öğrencilerini korumak için kendini siper ettiği belirtilen matematik öğretmeni Ayla Kara, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi’nde düzenlenen cenaze töreninin ardından defnedildi. Törende eşinin fenalaştığı ve sağlık ekiplerince müdahale edildiği bildirildi.

Saldırıda yaşamını yitiren bir diğer 11 yaşındaki öğrenci Şuranur Sevgi Kazıcı için Dulkadiroğlu ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Kazıcı, dualar ve gözyaşları eşliğinde aile kabristanına defnedildi.

11 yaşındaki Furkan Sancak Balal da Afşin ilçesinde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Törene ailesi, bakanlar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saldırıda hayatını kaybeden Adnan Göktürk Yeşil ise memleketi Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde düzenlenen törenle defnedildi. Törende ailesi ve protokol üyeleri yer aldı.



