Mutlu başlangıç

Ömer KADİROĞLU

Anasınıfı, ilkokul 1. ve 2. sınıflar uzun bir aranın ardından dün Coronavirüs tedbirleriyle yüz yüze eğitime başladı.

Arkadaşlarına ve öğretmenlerine kavuşmanın heyecanını yaşayan çocuklar aileleriyle birlikte sabahın erken saatlerinde yola koyuldu.

Çocuklar maskeli bir şekilde tek tek sıcaklıkları ölçülerek okula alındı. Veliler ise Coronavirüs tedbirleri kapsamında okulun dışında beklemek zorunda kaldı.

Diyalog’a konuşan veliler, yüz yüze eğitimin başlamasından dolayı memnun olduklarını ancak salgın nedeniyle endişe duyduklarını ifade etti. Veliler, “Endişeliyiz ancak görüyoruz ki okullarda tüm önlemler alındı. Bir nebze olsun içimiz rahatladı” dedi.



Veliler ne dedi?..

Hüseyin Bulut



“Uzun bir aradan sonra eğitime yeniden geri dönebildiğimiz için hem çocuğum hem de kendim çok heyecanlıyız. Her şeyin başı sağlık olduğu için biraz da endişe duyuyorum. Salgından dolayı çocuklarımızı okula gönderirken endişe yaşadık ancak onları eğitimden de uzak tutamayız. Çocuklarımızın nelere uyması gerektiği yönünde gerekli uyarılarımızı yaptık. Eğitimin devamlılığının önemi olduğundan çocuğumuzu okuluna gönderdik. Okula girişte gerekli önlemlerin alındığını ve kurallara uyulduğunu gördük. Sürecin seyrini yaşayarak göreceğiz.”

Emine Saçar

“Online eğitimin faydasını göremediğimiz için bir an önce yüz yüze eğitimin başlamasını bekliyorduk. Okulların yeniden açılması nedeniyle oldukça heyecanlıyız. Salgın nedeniyle endişeliyiz ancak çocuklarımızı eğitimden uzak tutamazdık. Zaten çocuğumuzu okula getirdiğimizde okul girişinde gerekli önlemlerin alındığını gördüm ve bir nebze de olsa içim rahatladı. Tüm öğrenci ve velilere hayırlı olmasını dilerim.”

Mehmet Alış

“Çocuğumu uzun bir aradan sonra yüz yüze eğitim için okula getirdim. Heyecanlıyım ancak bir o kadar da endişeliyim. Gerekli önlemlerin alındığını söylediler ve biz de gelip yerinde görmek istedik. Okul girişinde gördüğümüz kadarıyla gerekli tedbirler alındı. Kurallara uyularak çocuklar içeriye alınıyor. İnşallah bir sıkıntı olmadan eğitim devam eder.”

Salih Neşe

“Eğitime yeniden başlandı ve her şeyin iyi olmasını diliyorum. Tedbirler çerçevesinde eğitimin zaten devam etmesi gerekiyor. Online eğitimde ilk başlarda biraz sıkıntı yaşamıştık ancak sonradan faydasını görmeye başladık. Yüz yüze eğitim son derece önemli olduğu için okulların açılması bizleri mutlu etti. Okulun girişinde de zaten gerekli tedbirleri aldıklarını gördüğüm için endişem biraz da olsa azaldı.”

Bayram Sarı

“Yüz yüze eğitim başladı çocuğumuzu getirdik ancak endişe yaşıyoruz. Eğitimden uzak kalmaması adına çocuğu getirdim. Okul girişinde gerekli tedbirlerin alındığını gördük. Çocuğumuzu okulda nelere dikkat edeceği konusunda uyardık. İnşallah sıkıntısız bir eğitim süreci olur.”