İngiltere kapıları açtı

İngiltere’de Coronavirüs kısıtlamalarının gevşetilmesine yönelik yeni kararlar kapsamında geçtiğimiz gün İngiliz vatandaşlarının yurt dışına seyahat yasağı kaldırıldı. Yasağın kalkmasıyla birlikte on binlerce kişi havalimanlarına akın ederken, Londra’nın ünlü havalimanı Heathrow’da uzun kuyruklar oluştu.

Covid -19 ile mücadele kapsamında aşılamaya en erken başlayan ülke olan İngiltere’de kısıtlamaların yeni kademesi olarak 17 Mayıs itibarıyla yurt dışına seyahat kısıtlaması kaldırıldı.

Trafik ışığı sistemiyle açıklanan seyahat kısıtlamalarının kaldırılması sürecinde ilk olarak ülke vatandaşları 12 ülke ve bölgeye karantinasız olarak seyahat etmeye başladı.

Özellikle dünyanın en işlek havalimanlarının başında gelen başkent Londra’daki Heathrow’da ilk gün 11 binin üzerinde kişinin seyahat ettiği bildirildi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan British Airways CEO’su ve Londra Heathrow Havaalanı müdürü İngiltere hükümetini başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere seyahat için daha fazla rota açmaya ve uçmak için gereken testleri basitleştirmeye çağırdı.



British Airways İcra Kurulu Başkanı Sean Doyle düzenlenen ortak basın toplantısında, "Önemli olan seyahatin insanlar için daha kolay hale gelmesi" derken, iki patron da diğer ülkelerin yazdan önce yeşil listeye eklenmesi gerektiğini bildirdi.Yaklaşık beş ayın ardından dış uçuşlara açılan dünyanın en önemli havalimanlarından Heathrow havalimanında seyahat yasağının kalktığı gün büyük bir yoğunluk yaşanırken peronlarda büyük kuyruklar oluştu.Kalkıştan 24 saat önce doldurulması gereken formları doldurmayan kişiler uçuşlara alınmazken, Yunanistan’a yolculuk yapmak için havalimanına gelen ve formu doldurmayan bir kişi, “Cuma gününe kadar bütün uçuşlar dolu” ifadelerini kullandı.İngiltere'de geçtiğimiz gün Covid-19 salgınıyla mücadeleye yönelik kısıtlamaların hafifletilmesi kapsamında sinema, tiyatro ve müzeler 132 günün ardından yeniden hizmete girmişti.Hükümetin Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasına yönelik açıkladığı dört aşamalı yol haritasına göre, dün başlayan normalleşmenin üçüncü aşamasıyla ülkede eğlence merkezleri de dahil daha fazla işletme yeniden açılmıştı.