Muhalefet itiraz etti

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu önceki akşam saat 23.00’e kadar süren oturumunda gündeminde bulunan bir dizi yasa tasarısı ve önerisine ilişkin ivedilik tezkerelerini görüşüp, oyladı.

Genel kurul, hayat pahalılığının 4 ay süreyle durdurulmasıyla ilgili geçici kurallara ilişkin yasa tasarılarının ivedilik tezkerelerini de görüşüp, oy çokluğuyla kabul etti.

Tabii afet, salgın hastalıklar, ağır ekonomik koşul durumlarında Meclis Genel Kurulu’na ara seçimi erteleme yetkisi vermek amacıyla hazırlanan Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik talebi ise muhalefetin itirazı üzerine geri çekildi.

Genel kurulda ayrıca Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Emlakçılar Birliği Yasa Tasarısı, Emlakçıların Kayıt ve İşlemleri (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik tezkerelerini ele alıp, onayladı.

Özersay: Siyasi etiği katleden yasa

HP Genel Başkanı Kudret Özersay, tabii afet, salgın hastalıklar, ağır ekonomik koşul durumlarında Meclis Genel Kurul’u ara seçim tarihini 6 aya kadar erteleme yetkisi verilmesini öngören Seçim ve Halkoylaması (Değişiklik) Yasa Tasarısı’na ilişkin konuşmasında, hukuk ve siyasi etiği katleden yaklaşımın devam ettiğini söyledi.

Erhürman: Tüm yasalar ihlal edildi

CTP Milletvekili Tufan Erhürman da konuşmasında, sabırlarının sınanmasının doruklarına çıktığını söyledi. Erhürman, ara seçimin yapılmayacağının belli olduğunu ve hükümetin kurultayı yapabilmek için tüm yasaları ihlal ettiğini savundu. Hükümetin partisel ihtiyaçları için Anayasa’yı bile çiğnemeye çalıştığına işaret eden Erhürman, “Bunlara devam edecekseniz ve bunu da geri çekmezseniz, her şey farklı olacak haberiniz olsun” dedi.

TDP Milletvekili Cemal Özyiğit, de bu tasarının geri çekilmesini önererek, günlerdir aynı şeyleri söylediklerini belirtti. Özyiğit, bir seçim tarihinde uzlaşılmasıyla tüm bunlara gerek kalmayacağını işaret etti.

Angolemli: Aklım almıyor’



TDP Milletvekili Hüseyin Angolemli ise, vergi toplamanın bile bilinmediğini söyleyerek, “Para yok diye ağlayanlar, 2 gün sonra Ercan’nın borcunu 2 yıllığına bağışladı ve 3 gün sonra da hayat pahalılığını kesti. Aklım almıyor’ dedi.7 milyon sterlin alacağı olan Vakıfların bu parayı ödemesi gereken kişilerin ismini açıklayamamasını da eleştiren Angolemli, tek çıkış noktasının tarım olduğunu ve gençlere başka bir gelir kaynağı kalmadığını belirtti.Angolemli, kaynak yaratmak için yapılabileceklere örnekler vererek, fiyatların denetlenmesinin bile hayat pahalılığını önleyeceğini söyledi.

Hangi tezkereler oy çokluğu ile kabul edildi

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 9’uncu Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’nın ivediliğinin oy çokluğuyla kabul edilmesinin ardından hayat pahalılığının durdurulmasına ilişkin diğer tezkereler ele alındı.

Emeklilik Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 31’inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı’na ilişkin ivedilik tezkeresini oy birliğiyle kabul eden genel kurulun oy çokluğuyla kabul ettiği tezkereler şunlardır:

“Öğretmenler Yasasında Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 53’üncü Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Atatürk Öğretmen Akademisi Kuruluş Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 36’ncı Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Polis Örgütü (Kuruluş, Görev ve Yetkileri) Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 40’ıncı Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Sivil Savunma Teşkilatı Personel Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 24’üncü Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Kamu Sağlık Çalışanları Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 23’üncü Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre ile Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Güvenlik Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 28’inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre ile Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Vakıflar Örgütü ve Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 51’inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Din İşleri Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 35’inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Sosyal Güvenlik Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 110’uncu Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Kamu Görevlileri Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen 25’inci Maddesinin Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar Yasasının Hayat Pahalılığı Ödeneği Hakkını Düzenleyen Geçici 8’inci Maddesinin (4)’üncü Fıkrasının Uygulanmasının 4 Ay Süre İle Durdurulmasına İlişkin (Geçici Kurallar) Yasa Tasarısı.

Genel kurul daha sonra Askerlik (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın ivedilik tezkeresini ele aldı ve oy birliğiyle kabul etti.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu 20 Mayıs’ta yeniden toplanacak.