Güvenlik artırıldı

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde yoğun güvenlik ve hazırlık sürecine girdi. Başkentte havalimanlarında ve kent genelinde hareketlilik yaşanırken, güvenlik güçleri de denetimlerini artırdı.

Zirve öncesinde Etimesgut'taki Ankara Havalimanı'nda askeri hareketlilik gözlendi. Bir askeri nakliye uçağı havalimanına iniş yaptığı sırada görüntülenirken, Etimesgut Havalimanı'nın Esenboğa ve Mürted hava meydanlarıyla birlikte zirve kapsamında kullanılacağı belirtildi.

Ankara semalarında ise Türk Yıldızları'nın hazırlıkları dikkat çekti. Türk Yıldızları ekibi, NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında 15.15-15.30 saatleri arasında gerçekleştireceği gösteri uçuşu öncesinde Beştepe ve çevresinde son prova uçuşunu yaptı.

NATO Zirvesi kapsamında yayımlanan NOTAM doğrultusunda Ankara Esenboğa Havalimanı'nda belirli tarih ve saatlerde hava trafiğine geçici kısıtlama uygulanacağı açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, kısıtlamanın zirve süresince güvenliğin sağlanması amacıyla hayata geçirileceğini duyurdu.

Zirve boyunca Ankara'da 49 bin polis ve 7 bin jandarma olmak üzere yaklaşık 56 bin güvenlik personeli görev yapacak. Asayiş, trafik, terörle mücadele, istihbarat, özel harekât, çevik kuvvet, havacılık ve diğer ilgili birimlerin koordinasyonunda yürütülecek güvenlik tedbirleri kapsamında kent genelindeki denetimler de sürüyor.

Bu kapsamda polis ekipleri, Mevlana Bulvarı'nda uygulama gerçekleştirdi. Durdurulan araçlarda sürücülerin ehliyetleri ile yolcuların kimlikleri kontrol edilirken, üst aramaları yapıldı. Araçların içi ve bagajları da incelendi. Güvenlik ve trafik denetimlerinin zirve süresince kent genelinde devam edeceği bildirildi.

Zirveye 32 devlet başkanının katılması beklenirken, ABD Başkanı Donald Trump'ın da Ankara'ya bin kişilik bir heyetle geleceği bildirildi. Trump'ın ziyaretinde Katar'ın hediye ettiği yeni uçağını kullanacağı, parçalar hâlinde Ankara'ya getirilecek helikopterinin özel ekipler tarafından monte edileceği ve makam aracı olarak "The Beast" (Canavar) isimli zırhlı limuzinini kullanacağı ifade edildi.