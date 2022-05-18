Jet ziyaret

NATO'ya üyelik süreçleri uluslararası kamuoyunun gündeminden düşmeyen Finlandiya ve İsveç'e bir davet ABD'den geldi. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'yü yarın Beyaz Saray'da kabul edecek" ifadesini kullandı.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş ile birlikte İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliği de hız kazanırken Beyaz Saray’dan dikkat çekici bir açıklama geldi.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö’yü Beyaz Saray’a davet ettiğini duyurdu.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan açıklamada Biden’ın iki lider ile “Avrupa’nın güvenliği ile birlikte küresel sorunlarda yakın iş birliğinin güçlendirilmesi ve Ukrayna’ya destek” konularını görüşeceği belirtildi.

Öte yandan, Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre, Biden yönetiminin Türkiye’nin tepkisine rağmen NATO’nun İsveç ve Finlandiya’nın üyeliğine dair fikir birliğine varabileceğinden emin olduğunu söyledi.

Jean-Pierre açıklamalarını Air Force One uçağında gazetecilere yaptı.