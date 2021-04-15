Yeni vizyon sınıfı geçti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayri resmi toplantısı öncesinde yeniden üniversite rektörleriyle görüştüğü açıklandı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye katılan rektör ve rektör temsilcilerinin müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesinin kaçınılmaz olduğu hususunda mutabık kaldığını ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın vizyonuna destek verdiğini bildirdi.

Doğruyol, açıklamasında “Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, malumları olduğu üzere, 18 Mart 2021 tarihinde, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin Rektör ve Rektör temsilcileriyle bir araya gelerek Cenevre’de gerçekleştirilecek olan 5+BM gayrıresmi toplantısında masaya koyacağı vizyonu anlatmış, üniversite temsilcilerimiz de görüşlerini Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarmışlardı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız, 12 Nisan 2021 tarihinde Rektör ve Rektör vekilleriyle, çevrim içi, bir görüşme daha gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.

21 üniversiteden tam destek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren 21 üniversitenin Rektör ve Rektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan çözüm önerisini desteklediklerini bildirdi.

Bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:

“18 Mart 2021 ve 12 Nisan 2021 tarihlerinde, Sn. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında gerçekleştirilen Rektörler toplantılarında sağlanan mutabakat çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerin aşağıda imza sahibi Rektörleri ve Rektör temsilcileri olarak, Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+BM gayrı resmi Kıbrıs görüşmeleri öncesi, Kıbrıs Türk halkının yıllardır büyük bir özveri ile sürdürdüğü varoluş mücadelesine yakışır bir şekilde ortaya koyduğu, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan çözüm önerisini desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”

Bildiriye kimler imza attı

Bildiriye imza atan Rektör ve Rektör temsilcilerinin listesi ise şöyle:

1-Akdeniz Karpaz Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Mehmet Nesip Öğün

2- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi

Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi

Rektör Prof.Dr. Enver Arpa

3- Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi

4- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi

Rektör Prof.Dr. Zafer Ağdelen

5- Doğu Akdeniz Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın

6- European Leadership Üniversitesi

Rektör V. Yrd. Doç.Dr. Şenay Sahil Ertan

7-Girne Amerikan Üniversitesi

Rektör Prof.Dr. Tulin Bodamyalı

8- Girne Üniversitesi

Rektör Y. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu

9- İstanbul Teknik Üniversitesi

KKTC Kampüsü

Rektör V. Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kanan

10- Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Fuat Bayram

11- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi

Rektör Prof.Dr. Gökçe Keçeci

12- Kıbrıs Batı Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Ömer Camcı

13- Kıbrıs İlim Üniversitesi

Rektör Prof.Dr. Lale Ayşegül Büyükgörneç

14- Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

Rektör Prof.Dr. İbrahim Levent Taner

15- Lefke Avrupa Üniversitesi

Rektör Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen

16- Onbeş Kasım Kıbrıs Ünviersitesi

Rektör Prof.Dr. Remziye Terkan

17- Ortadoğu Teknik Üniversitesi

Kuzey Kıbrıs Kampüsü

Rektör Prof. Dr. Ömer Turan

18- Rauf Denktaş Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak

19- Uluslararası Final Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yaratan

20- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri

21- Yakın Doğu Üniversitesi

Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan

