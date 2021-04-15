Yeni vizyon sınıfı geçti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayri resmi toplantısı öncesinde yeniden üniversite rektörleriyle görüştüğü açıklandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Berna Çelik Doğruyol tarafından yapılan açıklamada, görüşmeye katılan rektör ve rektör temsilcilerinin müzakere süreçlerinin artık yeni bir zeminde yürütülmesinin kaçınılmaz olduğu hususunda mutabık kaldığını ve Cumhurbaşkanı Tatar’ın vizyonuna destek verdiğini bildirdi.
Doğruyol, açıklamasında “Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar, malumları olduğu üzere, 18 Mart 2021 tarihinde, KKTC’de faaliyet gösteren üniversitelerin Rektör ve Rektör temsilcileriyle bir araya gelerek Cenevre’de gerçekleştirilecek olan 5+BM gayrıresmi toplantısında masaya koyacağı vizyonu anlatmış, üniversite temsilcilerimiz de görüşlerini Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarmışlardı. Bu bağlamda Cumhurbaşkanımız, 12 Nisan 2021 tarihinde Rektör ve Rektör vekilleriyle, çevrim içi, bir görüşme daha gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.
21 üniversiteden tam destek
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) faaliyet gösteren 21 üniversitenin Rektör ve Rektör temsilcileri, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ortaya koyduğu, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan çözüm önerisini desteklediklerini bildirdi.
Bildiride ayrıca şu ifadeler yer aldı:
“18 Mart 2021 ve 12 Nisan 2021 tarihlerinde, Sn. Cumhurbaşkanı’nın başkanlığında gerçekleştirilen Rektörler toplantılarında sağlanan mutabakat çerçevesinde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren üniversitelerin aşağıda imza sahibi Rektörleri ve Rektör temsilcileri olarak, Cumhurbaşkanımız Sn. Ersin Tatar’ın 27-29 Nisan’da Cenevre’de yapılacak 5+BM gayrı resmi Kıbrıs görüşmeleri öncesi, Kıbrıs Türk halkının yıllardır büyük bir özveri ile sürdürdüğü varoluş mücadelesine yakışır bir şekilde ortaya koyduğu, egemen eşitliğe ve eşit uluslararası statüye dayanan çözüm önerisini desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.”
Bildiriye kimler imza attı
Bildiriye imza atan Rektör ve Rektör temsilcilerinin listesi ise şöyle:
1-Akdeniz Karpaz Üniversitesi
Rektör Prof. Dr. Mehmet Nesip Öğün
2- Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi
Kuzey Kıbrıs Akademik Birimi
Rektör Prof.Dr. Enver Arpa
3- Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi
Rektör Prof. Dr. Asım Vehbi
4- Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi
Rektör Prof.Dr. Zafer Ağdelen
5- Doğu Akdeniz Üniversitesi
Rektör Prof. Dr. Aykut Hocanın
6- European Leadership Üniversitesi
Rektör V. Yrd. Doç.Dr. Şenay Sahil Ertan
7-Girne Amerikan Üniversitesi
Rektör Prof.Dr. Tulin Bodamyalı
8- Girne Üniversitesi
Rektör Y. Prof. Dr. İlkay Salihoğlu
9- İstanbul Teknik Üniversitesi
KKTC Kampüsü
Rektör V. Dr. Öğr. Üyesi Aslı Kanan
10- Kıbrıs Ada Kent Üniversitesi
11- Kıbrıs Amerikan Üniversitesi
Rektör Prof.Dr. Gökçe Keçeci
12- Kıbrıs Batı Üniversitesi
Rektör Prof. Dr. Ömer Camcı
13- Kıbrıs İlim Üniversitesi
Rektör Prof.Dr. Lale Ayşegül Büyükgörneç
14- Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
Rektör Prof.Dr. İbrahim Levent Taner
15- Lefke Avrupa Üniversitesi
Rektör Prof.Dr. Mehmet Ali Yükselen
16- Onbeş Kasım Kıbrıs Ünviersitesi
Rektör Prof.Dr. Remziye Terkan
17- Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Kuzey Kıbrıs Kampüsü
Rektör Prof. Dr. Ömer Turan
18- Rauf Denktaş Üniversitesi
Rektör Prof. Dr. Hasan Ali Bıçak
19- Uluslararası Final Üniversitesi
Rektör Prof. Dr. Hüseyin Yaratan
20- Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Rektör Prof. Dr. Halil Nadiri
21- Yakın Doğu Üniversitesi
Rektör Prof. Dr. Ümit Hassan