Çağatay: Kriz fırsata çevrilebilir

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Erek Çağatay, ülke ekonomilerinin zarar gördüğü ve dünya çapında bir krizin yaşandığı pandemi sürecinde, ülkelerin krize çareler üretmeye çalışırken, krize rağmen ortaya çıkan fırsatları değerlendirmenin yolunu da aradıklarına dikkat çekti.

“Bizim de bu sorgulamayı yapmamız gerekiyor” diyen Çağatay, dönemin şartlarına uyum sağlayan şirketlerin ayakta kaldığını gözlemlediklerini anlattı.

Her krizin bazı fırsatları da beraberinde getirdiğini hatırlatan Çağatay, “Bilgiyi kullanabilen şirketler bu ağır kriz döneminde bile ayakta kalmayı başarabilmişlerdir. Aynı şey ülkeler için de geçerlidir. Günümüzde bilgiyi kullanabilen ülkeler ayakta kalacaktır. Bunun kaçınılmaz bir gerçek olduğunu yaşadığımız süreçte görüyoruz. Dolayısıyla bu konuda ne yapabiliriz üzerine kafa yormamız gerekiyor. Bu krizde hangi fırsatları değerlendirebiliriz diye düşünmemiz gerekiyor” diye konuştu.



Çağatay yaptığı yazılı açıklamada, pandemi süreciyle birlikte uzaktan çalışma kavramının yaşama dahil olduğunu anlatarak, bu yeni modelin pandemi sonrasında da birçok iş yerinde uygulanmaya devam edeceğini, hayatın bir parçası olmasının muhtemel olduğunu belirtti.Her ülkenin kendi şartları dahilinde ekonomik kalkınmanın yollarını araması gerektiğini belirten Çağatay, ekonomideki “üç sektör kanunu” kavramını referans göstererek, ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre sırasıyla tarım, sanayi ve hizmet sektörlerinde yoğunlaştıklarını, son dönemde dördüncü sektör olarak bilgi teknolojilerinin de sıralamaya eklendiğini anlattı.Doğrudan bilgi teknolojileri sektörüne yönelerek, katma değeri çok yüksek olan bu sektör vasıtasıyla ekonomide özlenen gelişmenin kaydedilebileceğinin altını çizen Çağatay, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:“Artık yazılım, yapay zeka, yapay öğrenme, big data gibi kavramları ekonomimize sokmamız gerekiyor. Bunun için yetişmiş insan kaynaklarımız açısından bir sıkıntımız yoktur. Ancak yükseköğretimde bu teknolojilere ve yeni gelişmelere daha iyi ayak uyduracak düzenlemeler yapılabilir. Artık şunu söyleyebiliriz: Geleceğimiz dijitalde. Dijital dönüşümü sağlamak zorundayız. Bunun önemini Türkiye’den bir örnekle anlayabiliriz. Bildiğiniz gibi Türkiye’de bir oyun şirketi yani bir ‘unicorn’, değeri 2,6 milyar dolar seviyesine çıkarılarak satılmıştı. Bir diğer örnek ise “Getir” uygulamasıdır. Bu örnekler bize ekonomik büyüklük ve katma değer konusunda net bir fikir vermektedir. Bilişim teknolojileri ile bunu gerçekleştirmek uzak bir hayal değil, yetişmiş insan kaynaklarımız ve iyi bir planlamayla yapılabilecek şeylerdir.”