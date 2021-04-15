Para akışının başlaması bekleniyor

Ankara’daki temaslarını dün tamamlayan Maliye Bakanı Dursun Oğuz’un, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile mali durumu ele aldığı ve para akışının başlamasına ilişkin beklentileri dile getirdiği bildirildi.

Oğuz, Ankara temasları çerçevesinde, Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, TC Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

Verilen bilgiye göre, ilk olarak mevkidaşı TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tarafından kabul edilen Maliye Bakanı Oğuz, ardından TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve TC Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile bir araya geldi.

Oğuz’un TC Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’a gerçekleştirdiği ziyarette, Bütünleşik Kamu Mali Yönetim Bilişim Sistemi konuları ele alınarak, ortak işbirliği detayları görüşüldü.

Görüşmede ayrıca KKTC - TC arasında imzalanan Mali ve İktisadi İşbirliği Protokol programının uygulanma süreci ile ilgili detaylar konuşuldu.



Bakan Oğuz daha sonra TC Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile bir araya geldi. Görüşmede KKTC’de uzun süreden beri üzerinde çalışmalar yürütülen ve artık sonuna gelinen Gümrük Otomasyon Sistemi hakkında konuşuldu, iki ülke arasında yardımlaşma ve işbirliği konuları ele alındı.Bakan Oğuz’un TC Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile gerçekleştirdiği görüşmede ise, iki ülke arasında bankacılık sistemindeki karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.KKTC’deki kredi maliyetlerinin nasıl daha fazla aşağıya indirilebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

Oktay Oğuz'u kabul etti

Maliye Bakanı Dursun Oğuz son olarak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’la görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmede, Türkiye ve KKTC arasındaki mali iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülecek çalışmalar ele alındı ve iş birliğinin daha da artırılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.