Kuzeyde 73, güneyde 602 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 53,Güney Kıbrıs’ta 602 yeni vaka saptandı, 3 can kaybı oldu.

KKTC Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte yapılan test sayısının 8 bin 789 olduğu, 57'si yerel 73 pozitif Covid- 19 vakasına rastlandığı, 43 kişinin taburcu edildiği ifade edildi.

Pozitif vakaların 8’inin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği, 8’inin daha önce tespit edilen vakaların temaslılarından olduğu, 57’sinin de yerel olduğu kaydedildi.

Vakaların 13’ü Lefkoşa, 29’u Gazimağusa, 10’u Girne, 5’i de İskele Bölgesi'nden olduğu kaydedildi.

Bölgelere göre dağılımları ise şöyle:



Lefkoşa; Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-1/ Haspolat-1/ Yenikent-1/ Ortaköy-1/ Metehan-2/ K.Kaymaklı-2/ Surlariçi-3 / Hamitköy-1Girne; Girne Merkez- 6/ Kozanköy-1/ Alsancak-1/ Karakum-1/ Zeytinlik-1/Gazimağusa;Gazimağusa Merkez -18 / Alaniçi-2/ Kaliland-2/ Sakarya-1/ Gülseren-1/ Çanakkale-1/ Beyarmudu-1/ Karakol -1 / Salamis-1 / Vadili-1İskele; Yenierenköy-4 / Altınova-1

Güney Kıbrıs’ta 3 can kaybı

Güney Kıbrıs’ta son 24 saat içerisinde yeni tip Coronavirüs 3 can daha aldı, 602 yeni vaka saptandı.

Rum Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre yapılan 50 bin 287 testten 602'si pozitif çıktı, toplam vaka sayısını 53 bin 254'e çıkardı.