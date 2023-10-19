200 bin liralık teminatı ödeyemedi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da bulunan Metehan Sınır Kapısı’ndan Kuzey Kıbrıs’ta geçmek için sahte beyanla aldığı araç sigortası ibraz ettiği gerekçesiyle tutuklanan Kıbrıslı Rum taksici Georgios Constantinou dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkeme, zanlıyı 200 bin nakit teminat yatırması şartı ile serbest bıraktı ancak Georgios gerekli parayı temin edemeyince cezaevine gönderildi.

Soruşturma amaçlı 7 gündür tutuklu bulunan zanlı dün teminat talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 9 Eylül 2023 tarihinde saat 21.00 sıralarında, Metehan Sınır Kapısından MXX 615 plakalı Mercedes S marka salon araca ait Tower Insurance Ltd. adına düzenlenmiş sigorta poliçesiyle KKTC’ye giriş yaptığını söyledi.

Polis, kamera kayıtlarının incelendiğini, zanlının Metehan’da görevliye poliçe ibraz ederken, görüldüğünü belirtti.

Polis, yapılan soruşturma sonucu zanlının MXX 615 ve MXM 615 plakalı iyi ayrı Mercedes S marka aracı olduğunu belirlediklerini açıkladı.

Polis, zanlının MXX 615 plakalı aracı için almış olduğu bir yıllık sigortayı 8 ay kullandıktan sonra, ilgili sigorta şirketine giderek, yalan beyanda bulunduğunu; aracının plakasını yanlış yazıldığını söylediğini ve sigorta çalışanlarını yanıltarak, MXM 615 plakalı araç için sigorta çıkarttığını, böylelikle elinde hem MXX hem de MXM plakalı araçlar için iki orijinal sigorta poliçesi geçtiğini söyledi. Polis, zanlının KKTC’ye geçiş yaparken, her iki araç sigortasını da kullandığını belirtti.

Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının “iptal edilmiş resmi evrakı tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt temini” suçlarından teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, Güney Kıbrıs vatandaşı olan zanlının 200 bin TL nakit teminat yatırmasına, bir kefilin 400 bin TL imzalamasına emir verdi. Ancak teminat şartlarını yerine getiremeyen zanlı bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderildi.