Paskalya’da veda etti

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 88 yaşında Paskalya Bayramında hayatını kaybetti. Roma Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikan lideri olan Papa Francis, 12 yıldır papalık görevini yürütüyordu.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, bir süredir devam eden rahatsızlıkların ardından yaşamını yitirdi.

Vatikan tarafından yayınlanan video açıklamada, Roma Katolik Kilisesi'nin ilk Latin Amerikalı lideri olan Papa Francis'in ölümü doğrulandı. Papa, dün sabah yerel saatle 07.35'te hayatını kaybetti.

Papa'nın vasiyetinde, Roma'da her dış seyahati öncesi ve sonrasında gidip özel olarak dua ettiği Azize Büyük Meryem (Santa Maria Maggiore) Bazilikası'nda defnedilmek istediği belirtildi.

Papa Franciscus, mezarının toprakta, sade ve özel bir süsleme bulunmadan ve üzerinde sadece "Franciscus" yazacak şekilde olmasını istediğini kaydetti.

Şubat ayında hastaneye kaldırılmıştı

Papa Francis, 12 yıllık papalık döneminde çeşitli rahatsızlıklar geçirmişti.

Katolik lider, ölümünden sadece bir gün önce Vatikan’a ziyarette bulunan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile bir araya gelmişti.

Papa Francis, ölümünden önce çift taraflı zatürre teşhisiyle 38 gün boyunca hastanede yattı. Bu sırada iki kez hayati tehlike atlatan Papa, 23 Mart’ta taburcu edildi.

Vatikan, hastanede yattığı süreçte Francis'in yerine gelebilecek adayları değerlendirmek üzere bir konsil toplamıştı.

Erdoğan, Papa için taziye mesajı yayımladı

Bu arada Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mesajında:

"Katolik dünyasının ruhani lideri, Vatikan Devlet Başkanı Papa Fransuva’nın vefatını üzüntüyle öğrendim.

Müteveffanın ailesine, Vatikan Devleti’ne ve Katolik dünyasına şahsım ve milletim adına taziyelerimi iletiyor, başsağlığı diliyorum." sözlerini kullandı.

