Çocuklar başkanlara beklentilerini anlattı

Ergün YAHAT

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Lefke bölgesi ilkokullarından bir grup öğrenci ve öğretmen Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya’yı makamında ziyaret etti.

Lefke Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, öğrenciler Belediye başkanı koltuğuna oturarak "başkan olsalardı Lefke için neler yapmak istediklerini” ve 23 Nisan ve Atatürk’ün kendileri için anlam ve önemini anlattı.

Ziyaret, hatıra fotoğraflarının çektirilmesiyle sona erdi.

Bebek öğrencileri kabul etti

Beyarmudu Belediye Başkanı Bülent Bebek de bölge ilkokullarından bir grup öğrenciyi kabul etti.

Beyarmudu Belediyesinden verilen bilgiye göre, heyette Çayönü İncirli-İlkokulu, Güvercinlik Rauf Raif Denktaş İlkokulu, Türkmenköy İlkokulu, Beyarmdudu İlkokulu ve Pile Türk İlkokulundan öğrenciler ve Pile Türk İlkokulu sorumlu öğretmeni Cevdet Dilekkaya yer aldı.

Görüşmede öğrenciler yaşadıkları bölgelerde görmek istedikleri yenilikleri ve ihtiyaç duydukları hizmetleri dile getirdi. Pile Türk İlkokulu’ndan gelen öğrenciler batı barikatının Pile halkı için açılması gerektiğini söyledi

Başkan Bülent Bebek de yaptığı konuşmada, “Daima ileriye bakın, hedeflerinizden asla vazgeçmeyin. Biz de belediye olarak hem eğitim kurumlarına hem öğretmenlerimize hem de siz kıymetli çocuklarımıza destek olmaya devam edeceğiz" dedi. Bebek, her köye çocuk parkı kazandırdıklarını, eğitime ve çocuklara yatırımın öncelikleri olduğunu da belirtti.

Başkan Demir çocuklara hediye verdi

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Katip Demir de bölgedeki okullarda eğitim gören öğrencileri kabul etti.

Temsili olarak başkanlık koltuğuna oturan öğrenciler makamda plan ve projelerini anlattı. Başkan Demir çocuklara hediye verdi.

