Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu III. Yeorgios’un 2025 Paskalya mesajını eleştirerek, “dini bir açıklamadan öte; köklü bir siyasi zihniyetin, etnik dışlayıcılığın ve tarihsel gerçeklikleri yok sayan saldırgan bir söylemin açık ifadesidir” dedi.

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre; Başbakan Üstel, “Zalim Türkler”, “işgalci Türkler”, “Türkleri kovma” ve “atalarımızın toprağı” gibi ifadeler içeren açıklamanın, doğrudan Kıbrıs Türk halkının meşru varlığına yöneltilmiş açık bir nefret söylemi olduğunu belirtti.

Üstel, “Türkiye’nin garantörlük hakkını kullanarak adada bulunduğu gerçeğini yok sayan; onu “işgalci” ilan eden; Türklerin adadan kovulması için tüm Helen dünyasını mücadeleye çağıran; tarihi çarpıtarak, 1963-1974 yılları arasında Kıbrıslı Türklere yapılan katliamları, zorunlu göçleri ve sistematik zulümleri görmezden gelen bu yaklaşım; barış, uzlaşı ve birlikte yaşama iddialarının samimiyetsizliğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.” ifadelerine yer verdi.

Rum liderliği ile dini makamların geçmişin başarısız yaklaşımlarını yeniden tedavüle sokmaya çalışarak, adanın tamamını kendilerine ait gören bir anlayışla hareket ettiklerini kaydeden Üstel, “Kıbrıslı Türklerle hiçbir şeyi paylaşma niyetinde olmadıklarını açıkça ortaya koymaları, çözüm zeminine ciddi zarar vermektedir.” dedi.

Kin, nefret ve öfke…

Başbakan Üstel açıklamasına şu ifadelerle devam etti:

“Buradan açıkça ifade ediyoruz; Kıbrıs Türk halkı, bu küstah ve tehditkar açıklamalara, üstten bakan yaklaşımlara prim vermemektedir. Hiç kimse bizden, “bizim de atalarımızın toprağı olan” yurdumuzdan, egemenliğimizden, onurumuzdan ve devletimizden vazgeçmemizi beklemesin. Barış diliyle örtüşmeyen; Türklere yönelik kin, nefret ve öfke içeren; ayrımcılık ve tahakküm barındıran bu zihniyeti en güçlü şekilde kınıyoruz. Kıbrıs Türk halkı, çözümden, barıştan ve adil uzlaşmadan yanadır. Ancak bu irade, tehdit diliyle değil; karşılıklı saygı ve eşitlik temelinde yürütülecek yapıcı bir diyalogla karşılık bulabilir.

Unutulmamalıdır ki; Kıbrıslı Türkleri bu adadan söküp atmaya yeltenenlerin yaşadığı hezimetler hala tarih sayfalarında mevcuttur. Kıbrıs Türkü; diline, dinine, köklerine, örf, adet ve geleneklerine, onurlu geçmişine sahip çıkan; yaşadığı toprakları korumayı bilmiş, bu topraklarda devlet kurmuş, egemenliğinden asla vazgeçmemiş bir halktır. Bu halkın sabrını test etmeye kalkışanlar, karşılarında halkımızın sarsılmaz mücadele azmini ve kararlılığını bulacaklarını bilmelidir.”

