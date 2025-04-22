Keyifli bir gün yaşandı

Gazimağusa Belediyesi ve Piyale Paşa Mahallesi Muhtarlığı iş birliğinde düzenlenen “3. Geleneksel Çocuk Şenliği” yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan şenlik; oyun alanları, sahne gösterileri, sürpriz hediyeler ve çeşitli etkinliklerle gün boyu devam etti.

Şenliğe mahalle sakinleri ve çevre bölgelerden katılım olurken, elde edilen gelir ise Şehit Mustafa Kurtuluş İlkokulu’na bağışlanacak.



Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2025, 09:39