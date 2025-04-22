Türkiye için  tarihi fırsat

TÜRKSAT 6A Uydusu hizmete alındı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜRKSAT 6A'nın önemine vurgu yaparak, Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresinin açıldığını belirtti.

Erdoğan, "Küresel sistemde hak ettiğimiz yere gelmeye yakınız." dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da "TÜRKSAT 6A Hizmete Alma Töreni”nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm süreçler sorunsuz ve sıkıntısız bir şekilde tamamlandı. TÜRKSAT 6A milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Yeni haberleşme uydumuz televizyon yayıncılığı başta olmak üzere acil durum haberleşmesi için geniş kapsama alanı sunacak." dedi.

"Dünyadaki gelişmelere baktığımızda şu gerçeği görmekteyiz." diyen Erdoğan, "Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresi açılmaktadır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Uzaydaki uydularımızın sayısı 10'a yükseldi. Türkiye kendi haberleşme uydusunu üretebilen 11 ülkeden biri konumuna yükseldi. Yapamayız diyenlere inat, biz yaparız hatta daha iyisini yaparız dedik.

Fırlatma süreci de TÜRKSAT tarafından yönetildi. Dünya nüfusunun yüzde 60'ından fazlasını 5 milyar nüfusu kapsama alanına alan uzay çalışmalarında parmakla gösterilen ülkeler arasına girdik.

İnşallah çıtayı sürekli yukarıya çıkartarak hedeflerimize ulaşacağız. Türkiye'nin önünde tarihi fırsat penceresi açılmaktadır. Hiç kimsenin şahsi ikbali özellikle bu uğurda heba etmesine izin veremeyiz.”

