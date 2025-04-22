‘Fikir ayrılığı oluştu’

Demokrat Parti (DP) Milletvekili Serhat Akpınar, partisinin genel sekreterlik görevinden istifa etti. Akpınar, istifa mektubunu DP PM'ye sunduğunu belirtti.

Akpınar istifa mektubunda “Genel Başkanımızın siyasi teşkilatlanma ve yönetim tarzı ile benimsemiş olduğum kurumsal yaklaşım arasında oluşan yöntem farklılıkları, bu görevi ilkelerime uygun biçimde sürdürmemi imkânsız kılmıştır” ifadelerini kullandı.

Akpınar, istifa mektubunda özetle şunları belirtti:

"Demokrat Parti Meclisi Başkanlık Divanı Sn. Ersoy Anıldı ve Sayın Genel Başkanımız Sn. Fikri Ataoğlu’na, görev sürem boyunca, partimizin kurumsal yapısını güçlendirmek, teşkilat yapısında sürdürülebilir bir hafıza oluşturmak ve parti içi işleyişi daha sistematik hale getirmek adına yoğun bir emek ve özveriyle Şahsım ve Genel Sekreter Yardımcılarımız ve Sekreterimiz ile çalıştım. Kısa sürede oluşturulan kurumsal hafıza ve yapı, görev teslimine hazır şekilde tarafımızdan tamamlanmıştır.

Ancak son dönemde, Genel Başkanımızın siyasi teşkilatlanma ve yönetim tarzı ile benimsemiş olduğum kurumsal yaklaşım arasında oluşan yöntem farklılıkları, bu görevi ilkelerime uygun biçimde sürdürmemi imkânsız kılmıştır. Bu farklılıkların partimizde kurumsal çatışmalara yol açmaması ve birlik zeminini daha fazla zedelememesi adına bu kararı almak zorunda kaldım.

Ayrıca üzülerek belirtmek isterim ki; bazı Parti Meclisi üyelerinin etik dışı tutumları, şahsıma ve diğer parti mensuplarına yönelik hedef gösterici yaklaşımları ile birlikte bir tehdit ortamı yaratılmaya çalışılması, Parti içi birlik ve beraberlik ruhuna zarar vermektedir. Yetkisi olmayan kişilerin, hesap sorma cesaretiyle hareket etmeleri, Demokrat Parti'nin temel değerleriyle bağdaşmamaktadır. Bu anlayışla yol yürünebilmesi mümkün değildir.

Bu kararımın, kişisel bir tercih değil, ilkesel bir duruşun neticesi olduğu bilinmeli; partimizin geleceği adına hayırlı sonuçlar doğurması en büyük temennimdir.

Gereğini bilgilerinize saygılarımla arz ederim.”

