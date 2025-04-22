Uymayana ceza var

Tarım Dairesi, işlemlerini tamamlayan 37 zeytin ve zeytin ürünleri işletmesine kayıt belgesi verildiğini açıkladı. Tarım Dairesi, kayıtlı olmayan, tanımlanmayan zeytin ve zeytin ürünlerinin piyasaya arz edilemeyeceğini, aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında, aylık asgari ücretin 2 (iki) katı tutarında idari para cezası uygulanacağını bildirdi.

Tarım Dairesi'nden yapılan açıklamada, 7 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren "Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası"’ ve bu yasa altında çıkarılan "Zeytin ve Zeytin Ürünlerinin Resmi Kontrolleri ile Kayıt ve Onayına İlişkin Tüzük” uyarınca kayıt işlemlerini tamamlayan 37 Zeytin ve Zeytin Ürünleri İşletmesine kayıt belgesi verildiği kaydedildi.

Açıklamada; Daire tarafından kayıtlı olmayan, tanımlanmayan zeytin ve zeytin ürünlerinin piyasaya arz edilemeyeceği vurgulandı.

Ayrıca, Yasanın 6. maddesi 1. fıkrasına aykırı hareket eden gerçek ve tüzel kişiler hakkında, Yasanın 28. Maddesi 2. Fıkrası uyarınca aylık asgari ücretin 2 (iki) katı tutarında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

