321 gün gizlendi

Lefkoşa’da gerçekleştirilen denetimlerde ülkede kaçak yaşadığı ortaya çıkan Hasan Sarı tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada olgular aktarılarak, 3 gün süre istendi.

Polis, 28 Ekim 2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; KKTC’de herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak kalan zanlının tespit edilerek, tutuklandığını söyledi. Polis, yapılan muhaceret kontrolünde zanlının 11 Aralık 2022 tarihinden beri 321 gün ülkede izinsiz kaldığının belirlendiğini açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı, mahkemeden bir fırsat istedi.

Zanlı, “Tüm ailem Türkiye’de, bana bir gün verin, arabamı satayım, alacaklarımı toplayayım sonra gelip teslim olayım. Eğer tutuklu kalırsam ve cezaevine gidersem tüm birikimim olan aracını satıp, alacaklarımı toplayamayacağım” dedi.

Aktarılan olguları değerlendiren mahkeme, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.