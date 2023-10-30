Yabancılar için ‘çok uygun’

Raif DOĞRU

Kuzey Kıbrıs’ın bazı bölgelerinde mülk fiyatları, güneydeki fiyatların da üzerine çıktı. Özellikle İskele bölgesinde son bir yılda mülklerin fiyatı ikiye, üçe katlandı. Bir yıl öncesinde tek yatak odalı bir daire fiyatı 65 bin Sterlin dolayında iken, şimdi 150 binin üzerinde.

Özellikle denize yakın villa taleplerinin çok arttığını belirten emlakçılar, geçtiğimiz yıla kadar 250 bin Sterlin dolayında olan 4 yatak odalı bir villanın, son günlerde 550 bin ile bir milyon sterlin arasında alıcı bulduğu ifade ediliyor.

Kuzey Kıbrıs’ın ‘parlayan yıldızı’ olarak adlandırılan İskele’de 5 bin dolayında yeni konut projesi için onay alındığı, inşaatların 2024 yılında tamamlanacağı belirtiliyor.

İskele gibi, Alsancak, lapta, Karşıyaka, Bellapais, Ozanköy ve Esentepe bölgelerinde de mülk fiyatları hızla artıyor. Ancak fiyatlardaki bu artış yabancı alıcılar açısından bir sorun teşkil etmiyor. Hatta bazı alıcılar fiyatların çok uygun olduğunu ifade ediyor.

Ruslar ve İranlılar ilk sırada

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; bu yılın ilk 9 ayında Kuzey Kıbrıs’a gelen Rusların sayısı 38 bin 727 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde bu rakam 20 bin 241 olarak kayıtlara geçti.

Adaya gelen Ruslar gibi İranlılar da mülk alıyor ve burada yaşamaya başlıyor. Bu yılın ilk 9 ayında adaya gelen İranlıların sayısı 32 bin 497 oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde gelenlerin sayısı 23 bin 147 idi.

Mülk alımlarında Rus ve İran vatandaşlarından sonra Ukrayna ve İsrail vatandaşları dikkat çekiyor. Yılın ilk 9 ayında adaya gelen Ukraynalı sayısı 7 bin 360 oldu. Bunların yarıya yakını çalışmak için gelse de çoğunluğunun savaştan kaçarak adada mülk aldığı ifade ediliyor. Yılın ilk 9 ayında Kuzey Kıbrıs’a gelen bin 158 İsrail vatandaşından önemli bir kısmının da İskele bölgesinde konut aldığı belirtiliyor.