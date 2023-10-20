Şartlar zorlaştı

Türkiye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız, Gazze Şeridi'nde Türkiye'ye tahliye için bekleyen yaklaşık 700 kişinin bulunduğunu bildirdi. Yıldız, 700 kişiden 322’sinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 104'ünün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu belirtti.

Yıldız, TBMM Dışişleri Komisyonunda "Türk Dış Politikası" konulu bir sunum yaptı.

Yıldız, "Gazze Şeridi'nde dün itibarıyla yaklaşık 700 kişi Türkiye'ye tahliye için beklemekteydi. Bunlardan 322'si Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, 104'ü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı. 214 Türk vatandaşı yakını Filistinli; bunların arasında evlilik, kuzen-yeğen gibi yakınlık olanlar var. 55 kurum personelimiz, Anadolu Ajansı, TRT ve Sağlık Bakanlığından personelimiz var. Gazze'deki yaralıların ülkemizde veya bölgede kurulacak bir hastanede tedavisine yönelik hazırlıkları da yürütüyoruz. Tabii bazı ülkelerin haklı olarak, yani Refah Sınırı'nın açılmasının İsrail'in Gazze'yi boşaltma planına hizmet edeceği yönünde endişeleri var. Bu nedenle şu anda Gazze'den geçişler ve insani yardımın ulaştırılması maalesef sorunlu durumda." bilgisini verdi.

KKTC Dışişleri: Gerekli adımlar atıldı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin çatışmaları sırasından yetkili makamlara ulaşan 150 kişinin güvenli tahliyeleri için ilgili kurumlarla gerekli istişarelerde bulunulduğunu açıklandı.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail-Filistin arasında yaşanmakta olan çatışmalar nedeniyle, kalıcı veya geçici olarak bölgede ikamet eden ve ayrılmak isteyen; bugüne kadar gerek Dışişleri Bakanlığı çağrı merkezine gerekse Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ve bölgedeki temsilciliklerine ulaşan KKTC vatandaşları ile yakınlarından oluşan 150 kişinin güvenli tahliyeleri için ilgili kurumlarla gerekli istişarelerde bulunulduğu bildirdi.

Yapılan açıklamada, “Gelişmeler için Bakanlığımız ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, T.C. Tel Aviv Büyükelçiliği ve T.C. Kudüs Başkonsolosluğu resmi web sayfaları ile sosyal medya hesaplarının takip edilmesi tavsiye edilmektedir.” denildi.

Açıklamada, KKTC Dışişleri Bakanlığı Çağrı Merkezi’nin “+905338514006” numaralı hattından bakanlığa ulaşılabileceği de kaydedildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2023, 09:31