Tarihe armağan

Kıbrıs Kadın Öyküleri Derneği (KÖDER) tarafından hazırlanan “Hayatımıza Değer Katan Kadınlarımız-41 Kadın 41 Hayat” kitabında yer alacak kadınların fotoğraf ve kişisel eşyalarından oluşan sergi dün Saçaklı Ev’de açıldı.

KÖDER’den verilen bilgiye göre sergi bugün saat 13.00’e kadar ziyaretçilere açık olacak.

KÖDER-Garanti BBVA işbirliğinde düzenlenen serginin açılışına Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, bazı milletvekilleri, eski Yüksek Mahkeme Başkanı Narin Ferdi Şefik, Garanti BBVA Ülke Müdiresi Elif Altınkol ile KÖDER Başkanı Şenay Ekingen de katıldı.

Sergi açılışı konuşmalarıyla başladı; ardından KÖDER Başkanı Şenay Ekingen desteklerinden dolayı Garanti BBVA Ülke Müdiresi Elif Altınkol’a bir Kıbrıs sandığı hediye etti. Açılış kurdelesi kesilmesi sonrasında iki farklı odada yer alan sergi gezildi.

KÖDER Başkanı Şenay Ekingen derneğin kuruluş amacını anlatarak başladığı konuşmasında bugüne kadar KÖDER’in 26 belgesel, 3 sergi ve 3 kitap ürettiğini kaydetti.

Garanti BBVA Ülke Müdiresi Elif Altınkol bireyin bebeklikten başlayarak tüm gelişim evrelerinde sağlam bir kişilik geliştirebilmesi için hikâye ve masallara ihtiyacı olduğunu ve anlamlandırma, sorgulamaya başladığı dönemde bunun çok önemli bir unsur olduğunu söyledi.

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise anneannesinin de birçok Kıbrıslı Türk kadını gibi bu coğrafyanın çok önemli sıkıntılarına rağmen kendini var edebilmiş kadınlardan birisi olduğunu söyledi. Özdenefe, KÖDER’in kitaplarında okuduğu birçok hikayenin bu ülke tarihi açısından çok önemli yere sahip olduğunu kaydetti.

