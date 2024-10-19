İş Kadınları Derneği (İKD) 13. Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni yapıldı.

“Önce Hayal Et, Sonra Cesaret” sloganı ile Telsim ana sponsorluğunda düzenlenen 13. Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni, Lefkoşa Concorde Tower Hotel’in ev sahipliğinde gerçekleşti.

Verilen bilgiye göre, törene, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, ana muhalefet partisi Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş ile milletvekilleri, bürokratlar ve iş insanları katıldı.

Ödül töreninde, 6 Şubat depreminde kaybedilen “Şampiyon Melekler” anısına her akşam saat 20.00’de uygulanan “Adalet için 3 dakika karanlık” eylemi de yapıldı.

Törende konuşmalar da yapıldı. Açıklamaya göre, törende, “kadının ve kadın iş gücünün ne kadar önemli” olduğuna vurgu yapan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, dünyada yapay zekanın ön plana çıktığı dönemlerde, kadının, kadın girişimciliğinin, ne kadar önem arz ettiğini dile getirdi.

Amcaoğlu, pandemide çalışan sayısı 118 binden, 88 bine düşerken, bugünkü güncel rakamlarla 156 bine ulaşıldığına işaret ederek, “Özel sektörde bunun yüzde 35'i kadından oluşuyor ve yüzde 35'in sadece yüzde 14'ü yönetici kadınlarımızdan oluşmaktadır.” dedi.

Büyüme ve kalkınmanın tüm ülkelerin temel amaçları arasında olduğunu dile getiren Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Fikri Toros da, “Ekonomik büyümeyi sağlamak, kıt kaynakları etkin kullanmak, teknolojik sermaye artışı yaratmak ve verimliliği artırmak ülke yönetiminin öncelikleri arasında olmalıdır.” dedi.

Bozkırlı: Kadınlara ilham veriyor

İş Kadınları Derneği Başkanı Bilen Sayılı Bozkırlı da ödül töreninin kadın girişimcililiğinin önemini vurgulayan bir platforum olduğunu belirtti. Bozkırlı, “Bu ödüller, kadınların iş dünyasındaki varlıklarını güçlendiren semboller haline geldi ve onların başarıları, genç kadınlara ilham vermeye devam edecek.” dedi.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel Miles de törende yaptığı konuşmada, kadınların iş hayatındaki önemine vurgu yaptı.

Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz de, kadın girişimciliğine verdikleri desteğin altını çizdi.

Kimler ödül aldı?

Jüri ve sponsorlara plaketlerinin verilmesinin ardından, 5 kategori altında ödül kazanan kadın girişimcilerin isimleri açıklanarak ödülleri takdim edildi.

Ödül kazanan kadın girişimcilerin listesi şu şekilde oluştu:

“Yılın Kadın Girişimcisi- Pembe Toygar, Bölgesinde Fark Yaratan Kadın Girişimci- Gülfer Öke Akarsulu, Kültürel Üretim Yapan Kadın Girişimci- Şifa Çika, İş Kadınları Derneği Onur Ödülü- Şenay Ekingen, Telsim Özel Ödülü- Feride Pekri Demir.”

