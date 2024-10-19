Gerçek değil

Ercan Havaalanı işletmecisi T&T Havaalanı İşletmeciliği Ltd. şirketi, elektrik faturalarının düzenli olarak ödendiğini, hafta başında, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’na (Kıb-Tek) 20 milyon 300 bin TL’lik ödeme yapıldığını bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nun, Ercan için yeni elektrik tarifesi belirlemesinden sonra Ercan’ın hizmete girdiği 2023 yılı Temmuz ayı ile 2024 yılı Temmuz ayı arasındaki döneme ait elektrik bedellerinin de taksitli olarak ödenmeye başlandığı ifade edildi.

“T&T’nin bu döneme ait tarife farklılığı nedeniyle Kıb-Tek’ten 70 milyon TL alacağı bulunduğu” belirtilen açıklamada, “Bu alacak nedeniyle taksitler ‘itirazı kayıt’ düşülerek ödeniyor” denildi.

Ercan’ın, aylık elektrik faturasının 20 milyon TL dolaylarında seyrettiği ifade edilen açıklamada, “hafta başında yapılan ödemenin olağan bir ödeme olduğu ve işletmenin Kıb-Tek’e herhangi bir borcu olmadığı” belirtildi.

T&T Havaalanı İşletmeciliği Ltd. Genel Müdürü Serhat Özçelik, alanın zamanından önce devreye alınmasından kaynaklanan sıkıntıların süratle giderilmekte olduğunu ve yakın bir gelecekte işletmenin çok daha iyi hizmet vererek, kalitesini yükselteceğini kaydetti.

EL-SEN: Gerçekle uzaktan yakından ilgisi yok

Öte yandan Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen) Genel Başkanı Ahmet Tuğcu, Ercan Havaalanı işletmecisi T&T şirketinin “Kıb-Tek’ten 70 milyon TL alacaklı olduğu” yönündeki açıklamasına tepki gösterdi, bunun “gerçekle uzaktan yakından ilgisi” olmadığını belirtti.

El-Sen Genel Başkanı Tuğcu yazılı açıklamasında, "Emrullah Turanlı böylesi bir iddiayla kamuoyunu manipüle etmeye çalışadursun, şirketin bugünkü rakamlar itibarıyla (18 Ekim 2024) Kıb-Tek’e, son üç ayı kapsayan 52 milyon TL’lik bakiye borcu ve 99 milyon TL’lik taksit borcu bulunmaktadır.” ifadelerini kullandı.

