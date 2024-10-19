‘Ruhsal dengenizi koruyun’

Blueway Holding iştiraki olarak Alsancak’ta faaliyet gösteren Natura Spa & Wellness, 2024 sezonunun son Natura Wellness Talks etkinliğinde gelişimsel psikoloji profesörü ve klinik psikolog Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk’u konuk etti.

Bu yıl da World SPA Awards’dan Kıbrıs’ın En İyi Günlük Spa’sı (Best Day Spa) ödülünü kazanan Natura Spa’nın düzenlediği etkinlikte konuşan Selçuk, söyleşide modern yaşamın getirdiği zorlukların insanların psikolojik sağlığı üzerindeki etkilerini ele aldı.

“Stresin sadece fiziksel değil, ruhsal sağlığımıza da büyük etkisi var,” diyen Selçuk, katılımcılara kişisel farkındalık ve zihinsel iyi olma haline odaklanmanın öneminden bahsetti.

Özellikle mindfulness, nefes egzersizleri ve düzenli sporun ruhsal dengeyi korumada etkili olduğunu vurguladı.

Selçuk, bireylerin kendi yaşamlarında fark yaratmaları için ilk adımın kendini tanımak olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“Kendi iç dünyamızı tanıdığımızda, hayattaki önceliklerimizi ve mutluluk kaynaklarımızı daha iyi anlayabiliriz. Bu da bizi daha dengeli ve mutlu bireyler yapar.” Etkinlik boyunca katılımcılara ruh sağlığını koruma stratejileri sunan Selçuk, ayrıca doğal yaşamın ve doğayla iç içe olmanın bireyler üzerindeki olumlu etkilerine değindi.

Etkinlik sonrası kitaplarını imzalayan Ayşe Bilge Selçuk, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Özbirim: Anı yaşamayı öğrenmeliyiz

Kıbrıs Developments Proje Geliştirme ve Pazarlama Direktörü Harper Özbirim de, şunları söyledi:

“Durmaksızın devam eden bir dünyada, sürekli bağlı kaldığımız bir yaşamda, bir adım geri atıp zihinsel sağlığımızın önemini hatırlamak çok değerli.

Prof. Dr. Ayşe Bilge Selçuk, Natura Wellness Talks sırasında bizlere, gerçek sağlığın hem fiziksel hem de zihinsel dengeden geldiğini ve bunun için arada bir bağlantıyı kesip, nefes almayı ve anı yaşamayı öğrenmemiz gerektiğini hatırlattı.

Kendisine verdiği değerli bilgiler için ve Natura SPA’da bizimle olan herkese teşekkür ederiz. Dijital çağda sağlığımızı önceliklendirmeye ve zihin, beden, ruh bütünlüğümüzü beslemeye devam edelim.”

Natura Spa & Wellness’in açık terasında düzenlenen Natura Wellness Talks serisi 2025’in yaz aylarında, sağlıklı yaşam, farkındalık ve bireysel gelişim konularında alanında uzman isimleri konuk etmeyi sürdürecek.



