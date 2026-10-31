İtiraz süreci başladı

Yüksek Seçim Kurulu, 6 Aralık 'ta yapılacak Milletvekilliği Erken Genel Seçimi için dün yapılan başvuruların ardından adayları geçici olarak ilan etti.

YSK’nın 15 numaralı duyurusunda adaylar, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 58(7) maddesi uyarınca başvuru sırasına göre geçici olarak ilân edildi.

İlan edilen adaylara yapılacak her türlü yasal itirazın bugün ve yarın saat 08.00’den 17.00’ye kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna yapılabileceği duyuruldu.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 6 Aralık'ta yapılacak Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimleri için İlçe Seçim Kurullarına dün yapılan başvuruları, 5/1976 sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası'nın 58(7) maddesi uyarınca başvuru sırasına göre geçici olarak ilan etti.

YSK'nın 16 numaralı duyurusuna göre, ilan edilen adaylara yapılacak her türlü yasal itiraz, bugün ve yarın saat 08.00’den 17.00’ye kadar ilgili İlçe Seçim Kuruluna yapılabilecek.

