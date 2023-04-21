Sarayda kriz toplantısı

Rum hükümetinin, ABD ve İngiltere’nin, Rusya aleyhindeki yaptırımları ihlal eden kişi ve kuruluşlarla ilgili yaptırım kararından büyük bir rahatsızlık duyduğu ve yaşanan sorunları değerlendirmek amacıyla Başkanlık sarayında bir toplantı yapıldığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, “Washington ve Londra’yla Açık Hat” başlıklı haberinde, ilk eksende, Güney Kıbrıs’ın konuya müdahil olmasıyla ilgili olarak ek bilgiler toplanması amacıyla, siyasi ve teknokratik aşamada gerçekleşecek hareketlerin bulunduğunu yazdı.

İkinci eksende ise AB’nin yaptırımlarının eksiksiz uygulanması, aynı zamanda ABD ve İngiltere ile işbirliği yapılmasının bulunduğunu yazan gazete, Lefkoşa Rum kesiminin, bu konu nedeniyle, ABD ile İngiltere’yle olan iş birliği köprülerinin havaya uçmasına izin vermemeye kararlı göründüğünü ifade etti.

ABD ve İngiltere’nin uyguladığı yaptırımlar konusunun ele alınması için önceki gün Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis başkanlığında bir toplantı yapıldığını yazan gazete, elde edilen bilgilerin, söz Hukuk Dairesi'ne sevk edilmesinin kararlaştırıldığını belirtti.

Gazeteye göre Rum Hükümeti Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, toplantının ardından yaptığı açıklamada; Hristodulidis’in, yapılması gereken etkili faaliyetlerle birlikte bir yol haritası hazırlanması yönünde talimat verdiğini söyledi.

