Birlik mesajı verdi

Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının, dayanışma ruhu içerisinde davrandığı, kardeşliğini ve birliğini güçlendirdiği zamanlarda aşamadığı hiçbir sorun olmadığını vurgulayarak, “Bayramın, bizi birbirimize daha da yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, birliğimizi ve toplumsal dayanışma ruhumuzu güçlendirmesini diliyorum” dedi.

Başbakan Üstel, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bayramlar, bizi birbirimize yakınlaştıran, birliğimizi, dirliğimizi artıran, dargınlıkların son bulduğu, kardeşliğimizin güçlendiği, sevginin yüceldiği özel günlerdir” dedi.

İdrak edilecek Ramazan Bayramı’nın, bu duyguların en üst seviyeye çıkmasına, belki de en çok ihtiyaç duyulan bayramlardan biri olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkı olarak, kısa bir süre önce yaşanan asrın deprem felaketi yüzünden, tarih boyunca yaşamadığımız kadar büyük acıları yüreğimizde hissettiğimiz, üzücü günlerden geçtik. Hala geçiyoruz.

Bu süreci, az önce ifade ettiğim duyguları en üst seviyeye çıkararak ve toplumsal dayanışma ruhumuzu artırarak hafifletmeye çalışıyoruz.

Gerek hükümet, gerek halk olarak, kaybettiğimiz çocuklarımızın anılarının yaşatılması için çalışmaya, kayıp yaşayan ailelerimizin her noktada yanında durmaya devam ediyoruz.”

Bu arada Üstel, personelle bayramlaştı.

Konuralp ve Aytaçoğlu’na mücahitlik madalyası verdi

Öte yandan Üstel, 1 Ağustos 1976 öncesi mücahitlik görevini yapmış Hüseyin Konuralp ve Hülagü Kayter Aytaçoğlu'na mücahitlik yıllarında vatan savunmasına yaptığı katkılardan dolayı Mücahit Madalyası takdim etti.

Konuralp ve Aytaçoğlu’na yapılan ziyaretlerde Başbakan Üstel’e Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu da eşlik etti.