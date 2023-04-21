banner564
banner556

Aileleri gururla izledi

banner587

Birikim PreSchool öğrencileri 23 Nisan bayramı dolayısıyla gösteri yaptı

Aileleri gururla izledi

Ömer KADİROĞLU
Lefkoşa’da faaliyet gösteren Birikim PreSchool öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane salonunda aileleri ve yakınları için gösteri düzenledi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gösterilerde duygu dolu anlar da yaşandı. Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden Melekler Takımı için “Şampiyon Melekler Kalbimizdesiniz” yazılı pankart açıldı. Sırasıyla sahneye çıkan minikler, aileleri için hazırladıkları dansları sahnelerken aileleri de gururla çocuklarını izledi. 
 

Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2023, 00:30
banner594
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Birlik mesajı verdi
Birlik mesajı verdi
  1. KIBRIS

banner582

banner471

banner581

banner473