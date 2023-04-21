Aileleri gururla izledi

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da faaliyet gösteren Birikim PreSchool öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Yakın Doğu Üniversitesi Kütüphane salonunda aileleri ve yakınları için gösteri düzenledi. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan gösterilerde duygu dolu anlar da yaşandı. Türkiye’de yaşanan deprem felaketinde hayatını kaybeden Melekler Takımı için “Şampiyon Melekler Kalbimizdesiniz” yazılı pankart açıldı. Sırasıyla sahneye çıkan minikler, aileleri için hazırladıkları dansları sahnelerken aileleri de gururla çocuklarını izledi.



Güncelleme Tarihi: 21 Nisan 2023, 00:30