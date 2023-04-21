6 günde 500 sefer olacak

Ercan Havalimanı’na dün 101 uçak inerken, Ramazan Bayramı haftası süresince 6 günde toplam 500 uçağa hizmet verecek.

T&T Havalimanı İşletmeciliği Genel Müdürü M. Serhat Özçelik yaptığı açıklamada, bayramda Ercan Havalimanı’nı kullanacak yolcuların rahat giriş ve çıkış yapabilmesi için gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti.

Özçelik, Ercan Havalimanı’na bayram boyunca 500 uçağın inip kalkacağını ifade ederek, bayramın ilk günü olan bugün 84 uçak seferinin yaşanacağını belirtti. Özçelik, yarın ise 69 iniş ve kalkış yaşanacağını ifade etti.

Özçelik , 23 Nisan Pazar günü 90, 24 Nisan Pazartesi havalimanına 85, 25 Nisan Salı günü ise Ercan Havalimanı’na toplam 71 uçağın gelip gideceğini söyledi.