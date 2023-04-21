Fırında tavuk ‘en ucuzu’ 

Esengül AYKAÇ

Hayat pahalılığı vatandaşın belini bükerken, fahiş fiyatlardan dolayı Kıbrıs Türk halkının bayram sofralarında en çok tercih ettiği kebap veya mangal yapmak hayal oldu.

Elde edilen bilgilere göre; bir kilo kuzu şiş 494 TL, kuzu pirzola 419 TL ve kuzu but 380 TL’den satılıyor. Tüm tavuk en ucuzu 98 lira olurken, kilosuna göre fiyatı 130’a kadar çıkıyor.

Son fiyat araştırmasına göre; bir kilo patates 17, domates 48, kuru soğan 34,salatalık 26, marul 5, maydanoz 8 ve limon ise 6 liradan satılıyor.

Bayram sofrası yakıyor

Meyve suları 18, gazlı içecek 21, yoğurt 25 ve somon ekmek de 7 buçuk liradan raflardaki yerini alıyor.

Bu fiyatlar ışığında; bayram sofrası kurmak isteyen dört kişilik bir aile eğer kebap veya mangal yapacaksa 2 kilo kuzu şiş için bin lira, salata malzemesi için toplam 144 lira ödemek zorunda.

Salataya sirke dökecekse ek olarak 38, zeytinyağlı yapacaksa 262 lira daha ödemekle zorunda.

İçecek, ekmek ve yoğurt masrafı da minimum 52 buçuk lira tutarken, bir torba mangal kömürü için de 100 lira ceplerinden çıkacak.

Tüm masrafları birleştiğinde kebaplı bayram sofrasının maliyeti 2 bin 558 lirayı bulurken, kırmızı et yetine tavuk tercih edecek olanların cebinden daha az para çıkıyor.

Fırında tavuk en uygunu

Patates, soğan, isteğe göre havuçlu fırında patates yapmak isteyenler ise en az 359 lira ödemek zorunda.

Fırında tavuk menüsüne salata, yoğur, ekmek ve içecekler de eklenince bayram sofrasının maliyeti bin liraya yaklaşıyor.

Ana yemeğe tatlı veya meyve eklenince bayram sofrasının maliyeti daha da artıyor.

Muz 36.95 TL, elma 21.90TL, armut 32.90 TL’den satılırken, sofrada birkaç çeşit meyve isteyenlerin en az 91.75 TL’yi gözden çıkarması gerekiyor.



