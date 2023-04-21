Arife günü bu yapılmaz

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) ve Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), dün Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi ve Girne Sosyal Sigortalar Dairesi’nde uyarı grevi yaptı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Lefkoşa Sosyal Sigortalar Dairesi’ne giderek, açıklama yaptı.

Taçoy, sendika yetkililerini kınayarak başladığı konuşmasında, arife günü olması dolayısıyla tahsilatların son günü olduğunu belirtti.

Taçoy, “28’inde emeklilerin, 30’unda ise çalışanların ödenmemesi halinde sorumlusu ben değil, sizlersiniz” dedi.

Girne’de odacıya ve personele ihtiyaç olduğunun farkında olduklarını ve çözüm arayışı içerisinde olduklarını, buna ilişkin de sendikalarla görüşme halinde olduklarını kaydeden Taçoy, analitik bütçeye geçilmesinin ardından kendilerine söz verdiğini ve bunu gerçekleştireceğini aktardı.

Sorunların çözülmesinin “iletişim yoluyla” yapılmasının önemine vurgu yapan Taçoy, kendisinin Sosyal Sigortalar Dairesi’ne grev için değil her yıl yaptığı gibi bayramlaşmak için geldiğini söyledi.

Taçoy, geçici personelin müfettiş olarak atanmasına dair yazışmaların olduğuna dair iddiaların da asılsız olduğunu duyurdu.

Atan: 2 aydan beri iletişimdeyiz

Taçoy’un ardından konuşan KAMUSEN Başkanı Metin Atan, Bakan’ın “iletişim” çağrısında bulunmasının kendilerini üzdüğünü belirterek, 2 aydan fazladır iletişimde olduklarını ve sürekli bekletildiklerini öne sürdü.

Veznelerin grevde olmamasının nedeninin sendikaların ılımlı tutumu olduğunu ifade eden Atan, “İnşallah söylediklerinin arkasında durular. Göreceğiz” diye konuştu.

Dairelerde günden güne artan iş yüküne rağmen personel sayısında herhangi bir değişikliğe gidilmediğini öne süren Atan, bu sorunların çözümü için hükümet tarafı ile yazılı ve sözlü olarak diyalog ve istişare çağrısında bulunduklarını ancak gerekli adımların atılmadığını ileri sürdü.

Yeltekin: Anlayış o gün neyse bugün de aynıdır

Sosyal Sigortalar İdare Meclisi Üyesi ve Hür-İş Federasyonu Temsilcisi Ali Yeltekin ise, tüm çalışanların işsizlik, doğum, evlenme, yaşlılık gibi her türlü işlemini yapan Sosyal Sigortalar Dairesi’ne karşı gelmiş geçmiş hükümetlerin tutumunun değişmediğini, hepsinin “ilgisiz olduklarını” savundu.