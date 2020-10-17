Türkiye’yi suçlayan açıklamalar yaptı

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’deki gerilim sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan’a giderek sözde soykırım anıtını ziyaret etti. Yunanistan ve Ermenistan'ın Türkiye’yle ortak bir problemi olduğunu ifade eden Bakan Dendias, Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin çağrılarına uymamakla ve uluslararası hukuku çiğnemekle suçladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias Ermenistan'a gitti. Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Basın Sözcüsü Anna Nagdalyan, ziyareti Twitter hesabından yaptığı açıklama ve paylaştığı fotoğraflarla duyurdu.

Yunan yetkililer, bölgede Türkiye karşıtı provokatif adımlarına bir yenisini ekledi. Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz'deki gerilim sürerken, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Ermenistan'a gitti.

Yunan bakanın, Ermenistanlı yetkililerle gerçekleştireceği görüşme öncesi ilk durağı sözde soykırım anıtı oldu. Beraberindeki heyetle birlikte sözde soykırım anıtına ziyaret gerçekleştiren Dendias, sözde anıta çelenk bıraktıktan sonra hatıra defterini imzaladı.

Dendias daha sonra Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan ve Başbakan Nikol Paşinyan'la görüşmek üzere alandan ayrıldı.

Dendias ziyareti sırasında Ermeni mevkidaşı Zohrab Mnatsakanyan ile görüştü.

Dendias Zohrab Mnatsakanyan ile görüşmesinden sonra düzenlenen basın toplantısında açılamalarda bulundu. Dendias yaptığı açıklamada Yunanistan'ın Türkiye'nin Karabağ sorununa müdahalesinden "rahatsızlık" duyduğunu ifade etti. Yunanistan ve Ermenistan'ın Türkiye’yle ortak bir problemi olduğunu ifade eden Bakan Türkiye'yi Avrupa Birliği'nin çağrılarına uymamakla ve uluslararası hukuku çiğnemekle suçladı.

Yunanistan Dışişleri Bakanı, Başbakan Nikol Paşinyan ve Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan ile de görüşme gerçekleştirdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ekim 2020, 10:39