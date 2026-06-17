Yine tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın gelecekte olası nükleer silah geliştirmesine ve edinmesine izin verilmeyeceğini söyledi. Trump, "Eğer bunu yaparlarsa sonuçları en ağır sonuçlar olacak" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump , İran ile varılan anlaşmaya ilişkin yeni açıklamalarda bulundu.

Fransa'da katıldığı G7 zirvesinde basın mensuplarına İran'ın nükleer silah geliştirme planları hakkındaki görüşlerini aktaran Trump, "Eğer bunu yaparlarsa, inanılmaz sonuçlarla karşılaşırlar. Size sonuçlarını bile söylemeyeceğim, ama sonuçlar en ağır sonuçlar olacaktır." dedi.

Trump, Tahran'ın "nükleer silah geliştirmesine, satın almasına veya başka bir şekilde edinmesine" izin verilmeyeceğinin altını çizdi.

Tahran'ın nükleer silah geliştirmeme taahhüdünün, İran ile ABD arasında hazırlanan mutabakat zaptının merkezinde yer aldığını belirten Trump, anlaşma dilinin Tahran'ın nükleer silah geliştirmesini engellemenin ötesine geçmesi gerektiğine dikkati çekti.

Trump, "Nükleer silah geliştirmeyecekler, satın almayacaklar, edinmeyecekler veya başka herhangi bir şey yapmayacaklar." diye konuştu. İran'ın nükleer silah edinmeyeceğini yineleyen Trump, "Eğer edinirlerse, başlarına cehennem azabı gelecek." ifadelerini kullandı.

Washignton ile Tahran arasında ileride "çok iyi bir ilişki" kurabileceği umudunu paylaşan Trump, bununla birlikte İran'ın nükleer silah elde etmesini engellemenin kendileri için her zaman öncelikli bir konu olmaya devam edeceğini kaydetti.

Trump, İran anlaşmasının ikinci aşamaya geçtiğini belirterek, "Bunun adil bir anlaşma olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Trump ayrıca rejim değişikliğine ilişkin, "Rejim değişikliğinden bahsedecek olursanız İran'ın liderler grubu tamamen değişti. Bir kez daha söyleyeyim rejim değişikliğine inanmıyorum. Bu yıllar sürer ve işe yaramaz." ifadelerini kullandı.

Hürmüz ücretsiz olacak

Gazetecilere konuşmaya devam eden Trump, Hürmüz Boğazı'nın cuma günü açılacağını belirterek, “İran'la ilişkilerimiz normalleşmiş durumda. Anlaşmanın süratle ilerleyeceğini düşünüyoruz. Harika bir metin ve içinde de İran asla nükleer silaha sahip olmayacak diyor. Benim istediğim buydu çünkü buna izin veremezdim. Hürmüz Boğazı da ücretsiz olarak açık olacak. Bu sadece 60 gün boyunca olacak dediler ama kalıcı olarak ücretsiz olacak.” dedi.

