‘Bize yakışmıyor’

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Yıldırım köyü yakınlarında bulunan bir arazinin, sorumsuz kişiler tarafından gelişi güzel dökülen çöplerle dolması bölgede ciddi çevre kirliliğine yol açtı. Ortaya çıkan görüntünün adeta bir çöplüğü andırdığı belirtilirken, durum hem bölge sakinlerinin hem de çevre duyarlılığı olan vatandaşların tepkisini çekti.

Bölge sakinleri, özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte çöplerden yayılan kötü kokunun yaşamı olumsuz etkilediğini ifade etti. Nefes almanın dahi zorlaştığını söyleyen vatandaşlar, durumun sadece görüntü kirliliği değil aynı zamanda halk sağlığını tehdit eden bir çevre sorunu haline geldiğini dile getirdi.

Diyalog muhabirine konuşan bölge halkı, söz konusu alanın uzun süredir kontrolsüz şekilde atık döküm noktası haline geldiğini ifade ederek, etkin önlem alınmadığını ileri sürdü. Vatandaşlar, bölgeye giriş çıkışların kontrol altına alınması ve düzenli temizlik çalışması yapılması gerektiğini vurguladı.

Çöpler nedeniyle hem çevre görüntüsünün bozulduğunu hem de Mesarya bölgesine yakışmayan bir manzara oluştuğunu belirten sakinler, ilgili makamların bir an önce harekete geçmesini istedi. Bölge halkı, alanın temizlenmesi ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için kalıcı önlemler alınması çağrısında bulundu.