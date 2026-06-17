48’inci yıl gururu

Bu yıl 48’incisi düzenlenen Güzelyurt Portakal Festivali önceki akşam kortejle başladı. Güzelyurt Belediyesi tarafından düzenlenen ve pazar akşamına kadar sürecek olan festivalin

açılış törenine Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, bazı bakan ve milletvekilleri de katıldı.

Kortej, Güzelyurt Kurtuluş İlkokulu önünden başlayıp çarşı boyunca devam etti ve Festival Parkında tamamlandı.

Festival Parkında halk dansları gösterisi sunuldu. Kortejin ardından Güzelyurt Festival Parkı Amfi Tiyatroda açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış kapsamında Amfi Tiyatro’da Bahar Esintileri Sanat Derneği konser verdi.

Festivalde, hafta boyunca konserler, tavla turnuvası, çocuk şenliği, gençlik şöleni, halı saha turnuvaları, çarşı indirim günleri ve benzeri etkinliklere yer verilecek.

Açılışta konuşan Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler Güzelyurt’un yeni yatırımlarla gelişmeye devam ettiğine dikkati çekerek, Güzelyurt’un gelişiminden duyduğu mutluluğu belirtti.

Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş da özelde narenciyeye genelde Güzelyurt’a yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler vererek, narenciye ile Güzelyurt’a güçlü bir ekonomik katkı sağlandığını ve narenciye üretiminin festivalle taçlandırıldığını söyledi.

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, emeğin, bereketin ve Güzelyurt’un sembolü portakalın adına düzenlenen festivali 48 yıldır aralıksız devam ettirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti. Özçınar, festivale katılan ve katkı koyan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından festivalin açılış kurdelesi Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve protokol tarafından kesildi.

