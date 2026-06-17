Avrupa Birliği destek veriyor

Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Mali Yardım Programı kapsamında desteklenen “Muhafız Meydanı Yenileme Projesi” hayata geçiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamada, Geçitkale-Serdarlı Belediyesi tarafından 2025 AB Mali Yardım Programı kapsamında sunulan projenin Avrupa Birliği tarafından onaylandığı belirtildi.

Açıklamada, projenin hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkililerinin Serdarlı’da teknik inceleme ve hazırlık çalışmalarına başladığı kaydedildi.

"Muhafız Meydanı'nın Yenilenmesi" adıyla yürütülecek proje kapsamında, Serdarlı’daki tarihi meydan ve çevresinin yenilenerek daha modern ve işlevsel bir yaşam alanına dönüştürülmesi hedefleniyor.

Geçitkale-Serdarlı Belediye Başkanı Halil Kasım, projenin onaylanması ve UNDP ekiplerinin sahada çalışmalara başlamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, göreve geldikleri günden bu yana Geçitkale ve Serdarlı’yı daha çağdaş, estetik ve üretken bir kent yapısına kavuşturma hedefiyle çalıştıklarını söyledi, “Beldemizin geleceğini inşa ediyoruz.” dedi.

Kasım, projenin bölge esnafına ve sosyal yaşama katkı sağlayacağını vurgulayarak, çalışmanın hayata geçirilmesine katkı koyan Avrupa Birliği, UNDP ve belediye çalışanlarına teşekkür etti; projenin Serdarlı ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti.

Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026, 10:02