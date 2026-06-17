Metehan’da tatbikat yapıldı

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi toplandı. Toplantıda ülkede meydana gelebilecek afet ve acil durumlara yönelik hazırlık çalışmaları, kurumlar arası koordinasyon mekanizmaları, yangınlarla mücadele faaliyetleri ve sığınak altyapısının mevcut durumu değerlendirildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Metehan Eğitim ve Tatbikat Alanı’ndaki Mobil Komuta Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantının ardından ülkede faaliyet gösteren GSM şirketleri ile “Acil Durum Uyarı Sistemlerinin Oluşturulmasına Yönelik İş Birliği Protokolü” imzaladı. Protokole Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, Telsim Genel Müdürü Sefer Tüz ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Bireysel Satış Müdürü Tunç Mec imza koydu. İmza töreninin ardından sığınak tanıtım filmi gösterildi, sığınaklara ilişkin sunum yapıldı ve konteynerler gezildi. Program kapsamında Metehan Bölgesi Tahliye Tatbikatı da gerçekleştirildi.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Hakan Balaban, imza töreninde yaptığı açıklamada afet ve acil durum yönetiminde hazırlık kapasitesinin artırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti. Balaban, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekerek, imzalanan protokol ile afet, yangın ve deprem gibi durumlarda vatandaşlara hızlı bilgilendirme yapılmasının hedeflendiğini ifade etti. Yeni sistemin cep telefonu kullanıcılarına bölgesel ve anlık uyarı mesajları gönderilmesine imkan sağlayacağı belirtildi. Balaban ayrıca BTHK’ya teşekkür etti.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği oluşturulan acil durum karşısında tahliye, yönlendirme, haberleşme ve koordinasyon süreçleri uygulamalı olarak test edildi. Kurumlar arası iş birliğinin geliştirilmesi ve müdahale kapasitesinin artırılması açısından önemli kazanımlar elde edildiği kaydedildi.

