Ortak görüş yok

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda son bir girişim yapmaya hazırlanıyor. Bu kez sonuç almak isteyen Guterres’in Kıbrıs Özel temsilcisi Angela Maria Holguin’in liderlerle ikişer kez görüşmesinin ardından Ankara’daki temasları dün Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen ‘Siyasi Partiler Konseyi’ toplantısında değerlendirildi.

Toplantı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman “5+1’e gidilecekse belli sonuçlar çıkacağının güvence altına alınması gerekir” diyerek, Kıbrıs sorununda “müzakere olsun diye değil, çözüm olsun diye müzakere” istediklerini söyledi.

Başbakan ve UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, müzakereler konusunda umutlu konuşmadı.

CTP Genel Başkanı Sıla Usar İncirli Cumhurbaşkanı’nın girişimlerine destek verdiklerini söyledi. TDP lideri Zeki Çeler de Guterres’in girişimlerini olumlu bulduklarını belirtti. HP lideri Özersay ise "Henüz Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ortada bir süreç yoktur, bir nabız tutma egzersizi vardır” dedi.

Biz çözüm olsun diye müzakere istiyoruz

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Siyasi Partiler Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Maria Holguin’in son temaslarının ardından siyasi partilere bilgilendirme yapmak amacıyla toplantıyı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplantıda iki temel gündem maddesinin ele alındığını kaydeden Erhürman, bunlardan birinin Kıbrıs sorunuyla ilgili son gelişmeler, diğerinin ise Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) geleceği ve atılması gereken adımlar olduğunu ifade etti.

Kıbrıs sorunuyla ilgili değerlendirmelerinde, Guterres ve Holguin’in Güney Kıbrıs’taki seçimler ve AB dönem başkanlığı sonrasına yönelik yürüttüğü yeni girişimi desteklediklerini aktardığını belirten Erhürman, bu sürece kendi ilkeleri doğrultusunda ve iyi niyetle katkı koymaya hazır olduklarını muhataplarına ilettiklerini söyledi.

5+1 toplantılarına ilişkin görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını ifade eden Erhürman, Lefkoşa’da iki liderin kendi aralarında çözebileceği konuların garantör ülkelerin de katıldığı bir formatta ele alınmasının anlamlı olmadığını söyledi.

Bu nedenle yalnızca güven yaratıcı önlemlerin görüşüleceği bir 5+1 toplantısını doğru bulmadıklarını ifade eden Erhürman, Lefkoşa’da her zaman güven yaratıcı önlemleri konuşmaya ve çözüm üretmeye hazır olduklarını ifade etti.

Hazırlıklar iyi yapılmalı

Bir 5+1 toplantısı yapılacaksa bunun mutlaka sonuç verecek bir toplantı olması gerektiğini vurgulayan Erhürman, toplantı öncesinde gerekli hazırlıkların iyi yapılması gerektiğini belirterek, “5+1’e gidilecekse belli sonuçlar çıkacağının güvence altına alınması gerekir” yönündeki düşüncelerini tüm muhataplarıyla paylaştıklarını kaydetti.

Seçim öncesinde ne söyledilerse bugün de aynı noktada olduklarını belirten Erhürman, Guterres ve Holguin’in yürüttüğü yeni girişimi çizdikleri çerçeve içerisinde iyi niyetle desteklemeye devam edeceklerini belirtti.

TMK’nın güçlendirilmesi yönündeki çalışmalarımızı yoğunlaştıracağız

Erhürman, son dönemde gündeme gelen ve basına da yansıyan Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararının, TMK’nın etkili olup olmadığı meselesiyle doğrudan ilgili olmadığını, ancak bunun kararın önemsiz olduğu anlamına gelmediğini vurgulayarak gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini kaydetti.

Kararın TMK’nın etkinliğiyle doğrudan bağlantılı olmamasının, komisyonu güçlendirme çabalarının gereksiz olduğu anlamına gelmediğini ifade eden Erhürman, hükümete de bu konuda yapılması gerekenlere ilişkin görüşlerini aktardığını söyledi. Siyasi Partiler Konseyi’nde yer alan partilerin büyük ölçüde aynı çizgide buluştuğunu gözlemlediğini belirten Erhürman, bunun önemli olduğunu vurguladı.

Bakanlar Komitesi kararının kendileri açısından olumlu bir adım olmadığını ancak bundan sonraki sürecin yalnızca ilk aşamasını oluşturduğunu belirten Erhürman, hem ilgili uluslararası platformlarda hem de TMK’nın daha güçlü ve etkin hale getirilmesi yönünde çalışmalarını yoğunlaştıracaklarını söyledi.

Adım adım ve sağlam ilerlenmesinden yanayız

Oyunun kurallarının baştan belirlenmesi gerektiğini belirten Erhürman, müzakere olsun diye müzakere ya da yeniden bir sürece girilmiş görüntüsü yaratacak girişimler istemediklerini kaydetti.

Adım adım ve sağlam ilerlenmesinden yana olduklarını belirten Erhürman, dört maddelik metodoloji yaklaşımının uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler nezdinde giderek daha fazla karşılık bulduğunu gördüklerini söyledi.

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Başbakan Üstel: Ülkemizde çözüm zaten var

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel, “Ülkemizde barış ve çözüm zaten vardır.” diyerek, iki devletli çözüm, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü hakkında görüşlerinin aynı çizgide devam ettiğini kaydetti.

Üstel, Cumhurbaşkanlığında düzenlenen Siyasi Partiler Konseyi toplantısı çıkışında basına açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın yapılan temaslar hakkında siyasi partilere bilgi verdiğini belirten Üstel, “Gördük ki, her zamanki gibi masaya konan henüz bir şey yok.” dedi.

Kıbrıs Rum tarafının seçim sürecinde yansıttığı tablo ve Hristodulidis’in “çözüm istermiş gibi” girişimlerinin soru işaretleri yarattığını söyleyen Üstel, son seçimlerden sonra aşırı sağ görüşe sahip partilerin oylarını artırdığına işaret etti; “böyle bir zihniyete sahip olan” Rum tarafının çözümü ne kadar istediğinin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Üstel, GKRY’nin Fransa ile imzaladığı askeri iş birliğine de dikkat çekerek, bunun 1960 Anayasası’nı ve Kıbrıs Türkü’nü yok sayan bir adım olduğunu belirtti. Üstel, Kıbrıs Rum tarafının garantör ülkeler dışındaki devletlerle askeri iş birliğine gidemeyeceğini söyledi.

Başbakan Üstel, enerji konusunda yapılan iyi niyet girişimlerinin değerlendirilmediğini ifade ederek, Türkiye’den kabloyla elektrik getirilmesine yönelik projenin adadaki enerji sorununu çözecek önemli bir çalışma olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki iradesi ortada

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın son açıklamasına da dikkat çeken Üstel, Türkiye’nin Kıbrıs konusundaki iradesinin ortada olduğunu belirtti.





Arıklı: 5+1 için zemin bulunmuyor

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar öncülüğünde 5+1 toplantısı için zemin oluşturulmaya çalışıldığını ancak kendilerine göre böyle bir zeminin bulunmadığını söyledi. Toplantıda özellikle Holguin’in oluşturmaya çalıştığı yol haritasının kendi inisiyatifiyle mi, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşerek mi, yoksa başka aktörlerin etkisiyle mi gündeme geldiğini sorduklarını, Erhürman’ın "bu konuda herhangi bir bilgisi olmadığını aktardığını" kaydetti.

Arıklı, Holguin’in Ankara ve Atina’daki temaslarının ardından yeniden adaya gelerek 5+1 toplantısı için zemin oluşturmaya çalışacağını belirterek, “Bize göre böyle bir zemin yok, olması da mümkün değil.” dedi.



Ataoğlu: Türkiye ile istişare edilmeli

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kıbrıs konusunda sonuçsuz kalacak bir görüşme sürecine girilmesinin doğru olmayacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın dört maddelik metodolojisinin gündeme alınması ve sonuç elde edilebilecek bir zeminin oluşması halinde görüşmelerin başlayabileceğini dile getirdiğini söyledi.

Görüşmelerin Türkiye ile istişare içinde yürütülmesinin önemine işaret eden Ataoğlu, bunun Türkiye ile yapılacak istişareler ve ortaya konulacak tezlerle şekilleneceğini kaydetti.

Ataoğlu, Kıbrıs Rum tarafının kendi hedefleri ve seçim süreciyle bağlantılı bazı konulara Kıbrıs Türk tarafını da çekmeye çalıştığını söyledi.

Geçmişte uzun yıllar sonuç alınamayan görüşme süreçleri yaşandığını belirten Ataoğlu, aynı sürecin tekrarına taraf olunmaması gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu, toplantıda Erhürman’a hem DP’nin görüşlerini hem de kişisel değerlendirmelerini aktardıklarını söyledi.



İncirli: Cumhurbaşkanına destek veriyoruz

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in görev süresi tamamlanmadan çözüm yolunda önemli adımların atılmasını arzu ettiğini her yönüyle ortaya koyduğunu söyledi.

Bu durumu “çok olumlu bir gelişme” olarak nitelendiren İncirli, Güney Kıbrıs’taki seçimlerin tamamlanmasının ardından BM’nin diplomatik temaslarını yoğunlaştırdığını belirtti.

İncirli, bu çerçevede BM Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın görüşme trafiğini hızlandırdığına dikkat çekerek, sürecin çözüm arayışları açısından önemli bir döneme işaret ettiğini kaydetti.

Çözüm sürecinin geçmişte olduğu gibi uzun yıllar boyunca müzakere edilerek uzamasını doğru bulmadıklarını her fırsatta ilettiklerini belirten İncirli, bu kapsamda, Erhürman’ın ortaya koyduğu dört ayaklı çözüm metodolojisini CTP olarak desteklediklerini ifade etti.

Erhürman tarafından yapılan bilgilendirme toplantısı neticesinde henüz somut bir gelişme veya atılmış somut bir adım olmasa da, böyle bir adımın atılabileceğine dair güçlü bir izlenim edindiklerini kaydeden İncirli, bu hareketliliği temkinli bir şekilde takip ettiklerini söyledi.

CTP olarak Kıbrıs Türk halkının hakları, bölgenin barışı, güvenliği ve istikrarı yönünde atılacak her adımın arkasında duracaklarını belirten İncirli, bu adımların hayata geçmesi için muhatapları nezdinde de girişimlerini kararlılıkla sürdüreceklerini ifade etti.



Çeler: Girişimler anlamlı ve olumlu

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın ortaya koyduğu konulardaki ısrarının haklı şekilde sürdüğünü ifade eden Çeler, TDP olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar’ın girişimlerini anlamlı ve olumlu bulduklarını kaydetti.

Sürecin artık sürüncemede kalmayan ve sonuca yönelik adımlarla ilerlemesi gerektiği konusunda hemfikir olunduğunu belirten Çeler, TDP olarak Kıbrıs konusunda atılacak tüm adımlara ciddiyetle yaklaşılması gerektiğine inandıklarını söyledi; bu süreçte Erhürman’a destek verdiklerini vurguladı.

Taşınmaz Mal Komisyonu’nun (TMK) daha hızlı çalıştırılabilmesi için atılabilecek adımların da toplantıda ele alındığını belirten Çeler, TMK’nın önündeki engellerin ortadan kaldırılmasına yönelik adımların artırılması gerektiğini söyledi. Çeler, toplumun bu konuda hassas davranmasının önemini vurguladı.



Özersay: Süreç yok, nabız tutma var

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, “Henüz Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak ortada bir süreç yoktur, bir nabız tutma egzersizi vardır.” dedi.

Toplantıda Kıbrıs sorunu ve Taşınmaz Mal Komisyonu ile ilgili son dönemde yaşanan gelişmelerin ele alındığını belirten Özersay, bu temasların ileride bir müzakere sürecine dönüşüp dönüşmeyeceğini zamanın göstereceğini ifade etti.

Özersay, Kıbrıs Rum liderliğinin Güney Kıbrıs’taki siyasi gelişmeler ve yaklaşan cumhurbaşkanlığı seçimleri nedeniyle yeni bir süreç başlatma arayışı içerisinde olduğu görüşünü dile getirdi.

Halkın Partisi olarak kapsamlı çözümü ve karşılıklı kabul edilebilir kapsamlı bir çözümü desteklediklerini söyleyen Özersay, “Sırf Kıbrıs Rum liderinin herhangi bir çözüm niyeti olmaksızın bir süreç başlasın da ister sonuca ulaşsın ister ulaşmasın yaklaşımını tatmin etmek için bir sürece angaje olmak doğru olmaz.” diye konuştu.

Özersay, gelecek dönemde Rum liderliğinin amacının kendi siyasi geleceği için bir süreç başlatmak olup olmadığının daha net görüleceğini belirterek, gelişmelerin uluslararası ve bölgesel konjonktürden bağımsız değerlendirilemeyeceğini söyledi.

Kıbrıs Türk tarafının ortaya koyduğu şartların göz ardı edilmesine izin verilmemesi gerektiğini belirten Özersay, çözüm modeline ilişkin muğlak ifadeler içeren ve farklı yorumlara açık önerilerin yeni ve sonuçsuz bir sürece dönüşmesine karşı olduklarını ifade etti. Özersay, “Çözümün şekliyle ilgili yapıcı bir muğlaklık içeren bir kağıdın ortaya atılıp, sonrasında yine sonuç alınamayan ve 50 yıl daha devam edecek bir sürecin başlamasına müsaade etmememiz gerektiği kanaatindeyiz.” dedi.



Güncelleme Tarihi: 17 Haziran 2026, 09:52