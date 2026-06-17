Çağ dışı uygulama

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda sağlık sistemine ilişkin yapılan değerlendirmelerde CTP Milletvekili Filiz Besim, Lefke’de üniversiteye kayıtlı bir market çalışanının HIV pozitif çıkmasının ardından sınır dışı edildiğini öne sürerek, bu durum nedeniyle temaslı takibinin yapılamadığını savundu.

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers da HIV pozitif kişilerin ülkeden deport edilmesini “çağ dışı” bir uygulama olarak nitelendirdi. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise iddialara yanıt vererek mevcut uygulamaların yasal çerçevede yürütüldüğünü, HIV pozitif bireylerin seyahat ve serbest dolaşım hakkına sahip olduğunu ifade etti.

Temas takibi yapılamıyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Filiz Besim, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada sağlık sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

“Sağlık Sistemimizde Bitmeyen Yaşamsal Sorunlar…” başlıklı konuşmasında Besim, Meclis’in kapanmasına yaklaşık 15 gün kala gündeme gelen yasal düzenlemelerin uzun süredir toplum yararına kritik alanlar yerine farklı kesimlere avantaj sağlayacak düzenlemeler üzerinden ilerlediğini savundu. Besim, halk sağlığı ve huzurevleri gibi hayati konularda yasal düzenlemeler için yeterli zaman ayrılmadığını belirterek eleştirilerde bulundu. Yataklı Tedavi Kurumları Yasası’nın Meclis’ten geçtiğini ve kadro yapısının geniş tutulduğunu, eksik kalan düzenlemelerin sonradan tamamlandığını hatırlatan Besim, buna rağmen sağlık alanında sözleşmeli personel istihdamının mümkün olduğunu ifade etti. Söz konusu tasarıyı eleştiren Besim, düzenlemenin kamu sistemi içinde ciddi sorunlar yaratabileceğini ileri sürerek “kamunun içine dinamit konuluyor” ifadelerini kullandı ve tüm kesimleri uzlaşıya davet etti.

Bir başka örnekte ise Besim, Lefke'de bir üniversiteye kayıtlı bir market çalışanının HIV pozitif çıktığını ancak süreç devam ederken kişinin sınır dışı edildiğini, bu nedenle temaslı takibinin yapılamadığını ifade etti. Gece kulüplerinin denetimi ve çalışma izin süreçlerine de değinen Besim, ilgili bakanlıkların bu alanlarda ne zaman denetim yaptığının belirsiz olduğunu söyledi. Besim, sağlık ve kamu düzenine ilişkin sorunlar tartışılması gerekirken geçici personel düzenlemeleriyle ilgili tartışmaların gündemi meşgul ettiğini belirtti.

Bireylerin özel hayatı ve kişisel tercihleri bulunuyor

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda sağlık alanına ilişkin iddialara yanıt verdi.

Dinçyürek, dünya genelinde uygulanan sağlık prosedürlerine dikkat çekerek, turistlere rutin tetkik yapılmasının uluslararası uygulamalarda yer almadığını, ülkeye turist olarak gelen kişiler için de test uygulanmadığını kaydetti.

Bireylerin özel hayatı ve kişisel tercihleri bulunduğunu belirten Dinçyürek, ancak şüpheli durumlarda kişilerin sağlık kurumlarına başvurması gerektiğini söyledi.

HIV pozitif vakalara ilişkin süreçlere de değinen Dinçyürek, test sonuçlarının kapalı zarfla kişiye bildirildiğini, sistemin iyileştirilmesi için uzun süredir çalışma yürüttüklerini ancak mevcut uygulamanın değiştirilmesi konusunda henüz sonuç alınamadığını ifade etti.

AIDS hastalarının seyahat ve serbest dolaşım hakkına sahip olduğunu hatırlatan Dinçyürek, ülkeye çalışma veya eğitim amacıyla gelen kişiler için gerekli testlerin yapıldığını, ihtiyaç halinde yasal prosedürler çerçevesinde deport işlemlerinin uygulanabildiğini söyledi. Dinçyürek, kişilerin sağlık ve beden bütünlüğüne ilişkin haklarının yasalarla düzenlendiğini de vurguladı.

Halk bilinçlendirilmeli

Girne Bağımsız Milletvekili Jale Refik Rogers konuşmasına, HIV pozitif kişilerin ülkeden deport edilmesinin “çağ dışı” bir uygulama olduğunu ifade ederek, başladı ve Sağlık Bakanlığı’nın bulaşıcı hastalıklarda konusunda halkı bilinçlendirmesi gerektiğini kaydetti.

Rogers ayrıca, Erken Tanı Birimi görevini yaptıktan sonra şüpheli durumdaki bir kişinin ileri tetkiklere hızlıca ulaşması gerektiğini de belirtti.

Bağımsız Milletvekili Rogers daha sonra, “Şap Hastalığı ve Sivrisinekle Mücadele” konulu güncel konuşmasına geçerek, iki konunun da halk sağlığını ilgilendirdiğini söyledi.

Ülkede sivrisinekle mücadelenin basit bir sorun değil halk sağlığı sorunu olduğunu kaydeden Rogers, sıtma, Batı Nil Virüsü gibi hastalıkların vektörlerle yayıldığına dikkat çekti.