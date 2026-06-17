Damat değil, katil oldu

İstanbul- Güngören'de evlenmek istediği kızın erkek kardeşiyle tartışan M.D. silahla ateş açtı. Saldırgan olay yerinden kaçarken, yaralı olarak hastaneye kaldırılan kardeş, hayatını kaybetti.

Olay, önceki gece saat 01.00 sıralarında Mareşal Çakmak Mahallesi Vardar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, M.D., evlenmek istediği kızın ailesinin evinin önüne gitti. İddiaya göre ailelerin izin vermemesi nedeniyle M.D. uzun süredir evlenmek istediği kızın ailesiyle sorun yaşıyordu. Motosikletiyle sokağa gelen M.D., Hazem Muhammed'i beklemeye başladı. Bir süre sonra evlenmek istediği kızın erkek kardeşi Hazem Muhammed otomobiliyle sokağa geldi. İkili arasında tartışma başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında M.D., yanında bulunan silahı çıkararak Muhammed'e ateş etti. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Muhammed yere yığılırken, şüpheli motosiklete binerek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı Hazem Muhammed (fotoğrafta), ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Muhammed, doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olay yerinde geniş çaplı inceleme yaparken, kaçan şüpheli M.D.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. M.D.'nin Hazem Muhammed'in ablasıyla evlenmek istediği ve yabancı uyruklu olan ailelerin bu duruma karşı çıktığı iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

