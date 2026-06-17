Personel yetersiz

Güney Kıbrıs’taki Isoita sendikası, Merkez, Cezaevi gardiyanlarına yönelik uygulamalar nedeniyle Rum gükümetini Avrupa Konseyi'ne şikayet etti.

Alpha haber sitesine göre, dava resmi olarak Avrupa Konseyi'nin Avrupa Sosyal Şartı’nı (Avrupa Konseyi'nin 46 üye devletinin vatandaşlarının ekonomik ve sosyal haklarını belirleyen belge) denetleyen organı olan Avrupa Sosyal Haklar Komitesi'ne kaydedildi ve raporun sunulmasının ardından, hükümetin dava ile ilgili kendi görüşlerini sunmak için 30 Temmuz'a kadar süresi olduğu duyuruldu.

Sendikanın şikayetinin, cezaevi gardiyanları şubesinin Başkan Yardımcısı Giorgos Maltezos'a yönelik iddia edilen kötü muameleyle ilgili olduğu açıklanan haberde sendikaya göre Maltezos, geçen yıl Aralık ayında Güney Kıbrıs'taki merkez cezaevinde yaşanan "aşırı kalabalık, kontrolsüz uyuşturucu ticareti ve kronik personel eksikliği" sorunlarını gündeme getirdiği hatırlatıldı. Haberde ayrıca, Avrupa Konseyi'nin işkenceyi önleme komitesinin de geçen Ekim ayında yayınladığı raporda aynı konulara dikkat çektiği belirtildi .

Ancak açıklamada, Maltezos'un bu sorunlara dikkat çekmeye çalışmasının ardından "bir dizi olumsuz önlem alındığı" ve bu önlemler arasında "yıllarca çalıştığı vardiya sisteminden aniden çıkarılması" ve başka bir sendikaya mensup bir yöneticinin doğrudan gözetimi altında görevlendirilmesinin de bulunduğu belirtildi.

Kendisine sendika görevleri için ayrılan zamanın kazanılmış bir hak değil, geri alınabilir bir taviz olarak değerlendirildiği ve bu nedenle, üstlerine sendika görevlerini yerine getireceğini önceden bildirmesine rağmen, görevinden "haksız yere devamsızlık" olarak rapor edildiği iddia edildi. Ayrıca sendika, cezaevi müdürünün şube lideri Constantinos Constantinou'nun, kendisini bu tür görevlerden muaf tutan "bağlayıcı" doktor raporlarına rağmen, "kapalı alanlarda görevlendirildiğini" belirtti.