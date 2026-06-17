Sistem değişmeli

Melis GÜNEL- Abdullah SUİÇMEZ

Vatandaşlar, genel seçim ile yerel seçimlerin aynı tarihte yapılmasının seçim sürecinde karışıklığa yol açabileceğini belirterek, uygulamaya ilişkin farklı görüşler ortaya koydu. Seçimlerin birlikte yapılmasının hem seçmen açısından hem de oy sayım süreci bakımından zorluk oluşturabileceğini ifade eden vatandaşlar, özellikle karma oy sisteminin uygulamada sorunlara neden olduğunu ve bazı oyların geçersiz sayıldığı yönünde eleştirilerde bulundu. Vatandaşlar, mevcut sistemin yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Ne dediler?

Halide Tüge

“Genel seçim ile yerel seçim aynı anda yapılabilir, neden yapılmasın ki? Karma oy da kullanılabilir. Tüm seçenekler değerlendirilebilir. Zaten memlekete bakın her bir tarafı ayrı oynayıp çalıyor. Bu memlekette her şey mümkün her an her şey olabilir. İki seçim birlikte yapılırsa bence bir zorluk çıkmaz. Her partinin kendi gözlemcisi var sonuçta. Herkes ne yapacağını bilir o yüzden merak etmeyin. O yüzden karmadır veya değildir bir yanlışlık olmaz.”

Ali Tuncer Kaba

“Genel seçim ile yerel seçim ayrı olsa yani farklı tarihlerde yapılsa daha iyi olur bence. Çünkü beraber yapılırsa bu işin altından başarıyla kalkılamayacak özelliklede yaşlı insanlar için zor olacak. Karma oy konusunda da bence herkes birilerini memnun etmeye çalışacağı için sistem devam etmeli. Bence gerçekten iş yapmaya istediği olan kişilere oy vermemiz lazım. Eş dosttur demek yerine icraat yapacak insanlara oy verilmeli.”

Seyit Koç

“İki seçimin birlikte yapılması daha az masraf çıkması demektir, o yüzden genel ve yerel seçimin birlikte aynı tarihte yapılması daha ucuza mal olur gibi geliyor. Masraf artınca olan yine halka oluyor her şey bizim cebimizden çıkıyor günün sonunda. Bu vergiler nereden çıkıyor? Onlarda bizim cebimizden çıkıyor…”

Ahmet Sakallı

“Ayrı yapılırsa daha iyi olur herkes boyunun ölçüsünü görür. Karma oy sistemi eşit oy verdiğin anlamına gelmez. Oylar yanar ve oylar kaybolur.”

Yusuf Özsoylu

“Birlikte yapılmamalı bence seçimler. Ayrı ayrı yapılmalıdır, zaten ekonomi çökmüş durumdadır. Yerel seçimleri genel seçimlerle karıştırmamak gerekir. Karma oyu da geçen seçim gördük bir sürü oy yandı tamamen yalan oldu. Bir hükümet var mı şuan ben göremiyorum. Koltuk kavgası peşindeler… Oy kaybına uğrayacaklar…”

Ali Uçar

“Kesinlikle seçimler ayrı olmalı. Zaten adaylar çok bence hiç sağlıklı olmaz. Yerel ve genel seçimler kesinlikle ayrı yapılmalı. Karma oy da bizim sisteme uymaz. Norveç’te falan işe yarayabiliriz ama burada olmaz. Hangi partiye yakından git ona ver oyunu. Bir ona bir buna şeklinde olmamalı.”

Mustafa Kemal Çetinkayalı

“Genel seçim ile yerel seçim birlikte yapılmamalı. Bir tanesinin bile sonucu açıklanamıyor ikisinin birlikte sonuçları değil 24 saat 72 saatte açıklayamazlar. Ayrıca karma oyun kaldırılması gerekir bence çünkü oyların yaklaşık yüzde 40’ı yanıyor. O yüzden ben karma oya karşıyım.”

Orhan Özgenç

“Seçimlerin birlikte yapılması da karma oy sistemi de karışıklığa neden oluyor. İki adaya birden oy verilmesin tek kişiye mühür vurulsun yeter bence karma oy kaldırılmalı.”