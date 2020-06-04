Tır şoförüne 18 ay hapislik verildi

Hüseyin ÇİÇEK

Velayeti babasına verilen 4 yaşındaki çocuğun annesi tarafından Türkiye’ye kaçırılmasına yardımcı olan şoför Ayhan Çukadar hakkındaki dava sonuçlandı.

Annesinin isteği üzerine çocuğu TIR’a gizleyip Türkiye’ye kaçıran şoför Ayhan Çukadar 18 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan sanığın ağır bir suç işlediği belirtildi.

Kararı okuyan Yargıç Ayşen Toroslu, sanık Ayhan Çukadar’ın, 2 Ocak 2020 tarihinde, 4 yaşındaki kız çocuğunu babasından gizlice Türkiye’ye kaçıran Alev Mercan’a yardım ettiğini söyledi. Toroslu, sanığın çocuğu kullanımındaki TIR’a saklayarak gemiye soktuğunu ve böylelikle kaçırılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Çocuğun babası olan Derviş Mercan’ın 8 Ocak’ta polise şikâyetçi olduğunu belirten Toroslu, yapılan inceleme sonucunda annenin aynı gün muhaceret işlemi yaptırarak ülkeden çıktığının tespit edildiğini ifade etti. Toroslu, sanığın aranan şahıs ilan edildiğini, 17 Ocak 2020 tarihinde KKTC’ye girdiği esnada tespit edildiğini kaydetti.

Sanığın ciddi bir suç işlediğini belirten Toroslu, mahkemelerin bu tür suçlara müsamaha göstermesinin mümkün olamayacağını vurguladı.

Yargıç, sanığa hapislik dışında bir ceza takdir edilmesinin mümkün olamayacağını ifade etti. Toroslu, sanığa18 ay hapis cezası takdir etmeyi uygun gördüklerini açıkladı.