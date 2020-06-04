Camide tören yapıldı

Güney’deki “Kıbrıs Üniversitesi” Türk ve Ortadoğu Araştırmalar Bölümü’nün, uluslararası ilişkiler uzmanı, akademisyen ve köşe yazarı İsmail Kemal’in vefat etmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladığı belirtildi.

Haravgi gazetesi, Kıbrıs Üniversitesi Türk ve Ortadoğu Araştırmalar Bölümü’nün, İsmail Kemal’in ölümü nedeniyle ailesine, dost ve akrabalarına yönelik taziye mesajı yayımladığını yazdı.

Gazete haberinde, yapılan açıklamaya dayanarak dün saat 13.30’da Güney Lefkoşa’daki Bayraktar Camisi’nde kısa bir tören yapıldığını kaydetti.

Lefke’de toprağa verilecek

Bu arada İsmail Kemal’in ailesinden yapılan açıklamaya göre İsmail Kemal için bugün saat 12.00’de, Lefke Mezarlığı’nda bir cenaze töreni düzenlenecek. Cenaze töreninde Covid-19 korunma tedbirleri sebebi ile camide toplanma olmayacak.