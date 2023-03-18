İkisi de mümkün

Cumhurbaşkanı vekili ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Güzelyurt Barış İlkokulu Okul Aile Birliği heyetini kabul etti.

Verilen bilgiye göre, Meclis Şeref Salonu’nda gerçekleşen kabulde ilk sözü alan Okul Aile Birliği Başkanı Sadık Tak, Başkan Töre’nin göstermiş olduğu gayreti her zaman takdir ettiklerini belirterek, kendilerinin de özelde bölge okulları, genelde ise tüm ülkedeki okullar için çocuklara destek olmaya çalıştıklarını söyledi.

Zorlu Töre de, konuşmasında çocukların bilimsel doğrultuda eğitim alırken milli ve manevi değerleri öğrenmelerinin de son derece önemli olduğuna değindi.

Töre, okulun isminin “Barış” olduğunu anımsatarak, barışı herkesin istediğini ancak barış isteniyor diye Güzelyurt’u asla Rumlara vermeyeceklerini kaydetti.

Toprakların ve istiklalin kaybedilmesi ile barış olamayacağına vurgu yapan Töre, belirli bir kesimin sırf barış olsun diye Güzelyurt’un Rumlara verilmesini desteklediğini belirtti.

Çocukların tarihi ve Kıbrıs Türkünün mücadelesini çok iyi bilmesi gerektiğini ifade eden Töre, “Rumlara düşmanlık yapmayacağız. Ancak onlar megalo idea fikrinden vazgeçmemişse ki, vazgeçmedikleri görülüyor, biz de bunu bilerek yaşayacağız” dedi.

Kimse tanınmıyor diye “KKTC’den vazgeçelim” telkininde bulunmaması gerektiğini söyleyen Töre, KKTC’yi yaşatmak ve güçlendirmek için daima çalışacaklarını kaydetti.

Ankara’da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı’nda KKTC Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı’nın temsiliyetinin önemine değinen Töre, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirvede “KKTC’nin katılmasıyla ailemiz daha da zenginleşti ve büyüdü” ifadelerinden büyük memnuniyet duyduklarını ve selamladıklarını söyledi.

Kabulde Okul Müdürü Filiz Ustam ile Meclis İdari, Mali, Teknik, Parlamenter Hizmetler Müdürü Hasan Büyükoğlu, Basın Dış İlişkiler ve Protokol Müdürü Narin Yalıner Ataöz ve Özel Kalem Müdürü İrem Uygun Soyşen de hazır bulundu.

Çanakkale zaferi mesajı

Öte yandan Töre, Çanakkale Zaferi’nin 108’inci yıl dönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, Çanakkale Zaferi sayesinde Türk tarihine altın harflerle büyük bir destan yazılarak, Anadolu toprakları ve boğazların Türk hâkimiyetinde kalmasının sağlandığını vurguladı.