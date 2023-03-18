İkisi de cezaevinde

Lefkoşa’nın Ortaköy bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda zuladaki 300 gram hintkeneviri ve 150 gram kokaini almaya çalıştığı sırada yakalanan Yusuf Açıkel ile suçla bağlantılı tutuklanan Erol Tayfur’un teminat duruşması 3 günün ardından tamamlandı.

Savcılığın zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etmesiyle başlayan teminat duruşmaları kapsamında 10 tanık dinlendi.

Zanlıların tutuksuz yargılanması amacıyla avukatlar tarafından mahkemeye dinletilen kefil tanıklar savcı tarafından tek tek sorgulandı.

Savunmanın tutuklu yargıya itirazıyla günler süren duruşma dün geç saatlerde noktalandı.

Mahkeme zanlıların tutuklu yargılanmasına karar verirken, duruşmada olgular yeniden aktarıldı.

Soruşturmayı yapan polis, 1 Mart 2023 tarihinde saat 11.00 sıralarında Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme ekiplerinin Ortaköy’de bir toprak alanda şüpheli maddelerin bulunduğuna dair bilgi aldığını söyledi.

Günlerce sürdü

Polis, yapılan kontrolde 9 ayrı poşette 250 gram ağırlığında hintkeneviri ve 2 adet siyah renk sırt çantasının emare alındığını belirtti. Polis, yine bölgede kayaların altına gizlenmiş sırt çantasının içinde 12 ayrı paket halinde yaklaşık 150 gram ağırlığında kokain türü uyuşturucu ile üç paket halinde yaklaşık 80 gram ağırlığında hintkenevirinin emare alındığını belirtti.

Polis, konu yerde pusu görevine başlandığını ve zanlı Yusuf Açıkel’in aracıyla maddeleri almaya geldiğini ve makul güç kullanılarak tutuklandığını anlattı.

Polis memuru, zanlının aracında 5 gram ağırlığında hintkeneviri, bir adet siyah renk sırt çantasının ve uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, aynı gün meseleye bağlantısı olduğu tespit edilen Erol Tayfur’un tespit edilerek tasarrufunda yaklaşık 2 gram ağırlığında hintkeneviri türü, 7 adet hap ile uyuşturucu madde satışından elde edildiğine inanılan 7 bin 545 TL 950 Euro nakit paranın bulunarak emare alındığını söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden polis, zanlıların 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesi koşulu ile teminata bağlanmalarını talep etti.

Talep üzerine zanlıların avukatları Kıvanç Manyera ve Muhabbet Mevsimler tutuklu yargılanmaya itiraz etmesi üzerine başlayan duruşma 3 gün sürdü. Avukatların mahkemeye dinletmiş olduğu 10 tanığı sorgulayan savcı, karşı iddialarını mahkemeye sundu.

Tüm olguları değerlendiren mahkeme, zanlıların 3 ayı aşmayan bir süre hükümsüz tutuklu olarak cezaevinde beklemesine emir verdi.