Afrika, Suriye ve Afganlar Kayıt Dışı Çalışıyor !

Özlem ÇİMENDAL

Son 2 yılda Ercan’dan ülkeye giren Afrikalı sayısının 97 binin üzerine çıkması vatandaşlar arasında tedirginlik yaratırken, bunların kaç tanesinin öğrenci veya işçi olduğu konusunda herhangi bir kaydın bulunmadığı ortaya çıktı.

Diyalog’un elde ettiği bilgilere göre; Çalışma Dairesi, devlet kararı çerçevesinde Afrikalılara, Suriye ve Afgan vatandaşlarına çalışma izni çıkarmıyor.

Çok sayıda inşaatta, belediye ihalelerinde, sanayi bölgelerinde hatta restoranlarda Afrika kökenliler çalıştırıldığı halde, bunların kayıt altına alınmaması nedeniyle devletin sigorta ile vergi gelirlerinden mahrum kaldığı belirtiliyor.

Uzmanlar; halkı tedirgin eden Afrika kökenli yabancılar konusunda önlem alınabilmesi için Eğitim, İçişleri ve Çalışma bakanlıklarıyla, üniversite yetkililerinin birlikte hareket etmesinin önemine dikkat çekiliyor.

Vize de verilmiyor

Diyalog’a konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Ecevit Alper, şu anda kayıt altında bulunan 3. dünya vatandaşı sayısının 19 bin kişi olduğuna dikkat çekti. Alper, Afganistan, Suriye, Nijerya ve Afrikalılara ön izin veya çalışma izni çıkarılmadığını ifade ederek, bu ülke vatandaşlarına KKTC’ye girişi vizesi de verilmediğine işaret etti.

Alper, bu ülkeye ait kişilerin KKTC’ye sadece öğrenci statüsü altında girebilmelerine izin verildiğine de dikkat çekti.

Müsteşar Alper, kayıtlı çalışanlar arasında tasnif edilen 3. dünya ülkesi vatandaşlarının Türkiye dışındaki tüm yabancıları kapsadığını da söyleyerek, bunlar arasında ise ülkelere göre tasnif yapılmadığını kaydetti.

Çözüm üretilebilir

Alper, kayıt dışı yaşamda gözlemlenen Afrikalı artışının çözümünün ancak iki bacakta gerçekleşebileceğine dikkat çekti. Alper, ilk ayağı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ikinci ayağı da Milli Eğitim Bakanlığı, YÖDAK ve üniversitelerin oluşturacağı bir çalışma grubu ile kayıt dışı yaşamda gözlemlenen Afrika veya Nijerya uyrukluların artışı konusuna çözüm üretilebileceğine dikkat çekti.

Alper, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın genelde kayıt dışılık özelde ise kamuoyunun gündemine sıkça gelen Afrika veya Nijerya kökenli kayıt dışı çalışanlarla ilgili ciddi çalışmalar da yaptığını söyledi. Alper, “Önümüzdeki hafta ekiplerle sahaya ineceğiz. Basının da içinde olacağı bir denetleme ekibi ile kayıt dışı yaşamı sıkı bir şekilde denetleyeceğiz. Kayıt dışı yaşamda arttığı gözlemlenen, ülkeye öğrenci statüsü altında gelen ve kayıt dışı çalışma hayatına kanalize olan Afrika kökenliler ile ilgili de çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.





Güncelleme Tarihi: 18 Mart 2023, 11:30