Aranan şahıslar var

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda bulunan balıkçı barınağında, Cürümleri Önleme Şubesi ve Siyasi Şube tarafından düzenlenen ortak operasyon sonucunda, ülkeye sokulan çok sayıda sahte banknotla yakalanan Ü.Ç. (E-33), A.Y.Ç. (K-40) ve S.A. (E-45) dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı. Önceden tutuklanan S.A. (E-16) ise suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine serbest bırakıldı. Üç zanlı hakkında 8 gün ek süre alınırken, suçla bağlantılı aranan şahıslar olduğu açıklandı.

Mahkemeye olguları aktaran polis memuru Hasan Söker, operasyonun 28 Mart’ta saat 12.50’de Gazimağusa Limanı balıkçı barınağı bölgesinde gerçekleştirildiğini açıkladı. Söker, zanlıların aracında yapılan aramada, Ü.Ç. ve A.Y.Ç.’nin tasarrufunda toplam 40 adet 100 Euro, 10 adet 100 dolar, 10 adet 50 dolar, 36 adet 200 Türk Lirası ve 2 adet Türk Lirası banknot ele geçirildiğini belirtti.

Polis, soruşturma kapsamında Ü.Ç. ve S.A.’nın sahte paralarla ilgili telefon görüşmeleri yaptıklarının tespit edildiğini ve olayla bağlantılı olabilecek diğer kişilerin de araştırıldığını kaydetti. Soruşturmanın devam ettiği belirtilirken, mahkemeden zanlılar hakkında ek süre talep edildi.

Mahkeme; zanlıların soruşturmanın tamamlanabilmesi için 8 gün tutuklu kalmasına emir verdi.