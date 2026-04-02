‘Tehdit ediyordu’

Suna ERDEN

Gönyeli’de komşusu 42 yaşındaki Erdoğan Öztürk’e 7 el ateş ederek, bacaklarından yaralayan 27 yaşındaki müteahhit Tayyar Alpdağ dün yeniden Lefkoşa’da mahkemeye çıkarıldı. Zanlı hakkında soruşturma amaçlı 2 gün ek süre alınırken, zanlının ifadesinde Öztürk’ün kendisini ve ailesini tehdit ettiği için vurduğunu söylediği açıklandı.

Soruşturmayı yapan polis, silahlı saldırı olayının 28 Mart 2026 tarihinde saat 21.30 sıralarında Gönyeli’de Ecevit Sokak üzerinde meydana geldiğini aktardı.

Polis, zanlı Alpdağ’ın, aralarında daha önceden husumet bulunan komşusu Öztürk’e, kendisini ve ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle adına kayıtlı Canik marka 9 mm ruhsatlı tabancasıyla 7 el ateş ettiğini söyledi. Polis, bu saldırı sırasında Öztürk’ün sağ bacağından iki, sol bacağından bir kez vurulduğunu kaydetti. Öztürk’ün sol bacağının kırıldığını belirten polis, Lefkoşa Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındığını belirtti.



Polis, saldırıda kullanılan tabanca ve içerisindeki 10 adet 9 mm çapındaki mermilerin olay yerinde zanlının tasarrufunda bulunduğunu kaydetti. Polis ayrıca, zanlının ikametgahında mahkeme emri ile yapılan aramada 33 adet 9 mm çapında mermi daha bulunduğunu ve bunların da emare alındığını söyledi.

Polis, Erdoğan Öztürk’ün ameliyat edileceğini söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini; alınacak ifadeler ve incelenmesi gereken kamera görüntülerinin olduğunu, silah ve mermilerin balistik incelemesinin yapılacağını ifade ederek, zanlının 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi onayladı.

Husumetin nedeni

Bu arada aile yakınlarından ve bölge sakinlerinden alınan bilgide Öztürk’ün Gönyeli’de birçok kişiyi rahatsız ettiği, uygunsuz hal ve hareketler sergilediği öğrenildi. Ayrıca 2024 yılında Gönyeli Karakolu kurulduktan sonra Öztürk hakkında 2 yılda 36 şikayet yapıldığı belirtildi. Öztürk’ün hurdacılık yaptığı, topladığı hurdaların belediye tarafından toplatılmasından Alpdağ ailesini sorumlu tuttuğu ve 8 yıldır onları taciz ettiği bilgisi elde edildi. Sadece Alpdağ ailesi değil, Gönyeli sakinlerinin birçoğunun da Öztürk’ten şikayetçi olduğu kaydedildi.

